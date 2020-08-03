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В "Слуге народа" готовят нововведения для тех, кто пьет алкоголь в поездах

Понедельник 03 августа 2020 20:54
В "Слуге народа" готовят нововведения для тех, кто пьет алкоголь в поездах
Алкоголь в поездах в Украине хотят запретить (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Депутаты хотят ввести ограничения на продажу и употребление спиртного в поездах

Нардепы от партии "Слуга народа" хотят запретить продажу и употребление алкогольных напитков в поездах. Также они обсуждают вопрос того, чтобы не допускать на посадку лиц, которые находятся в алкогольном опьянении.

Об этом в эфире телеканала "ZIK" рассказал народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Бужанский, который также прокомментировал избиение женщины в поезде Мариуполь-Киев.

Алкоголь в поездах в Украине хотят запретить (видео: YouTube)

Он отметил, что ранее полиция в поездах выполняла свою функцию, поскольку первоочередной ее задачей было предупредить совершение преступлений. Нардеп подчеркнул, что проблема комплексная и ее необходимо решать вместе с МВД и парламентом.

"Министерство внутренних дел совместно с парламентом, возможно, с правоохранительным комитетом, транспортным комитетом должны разработать в кратчайшие сроки новую концепцию и вернуть полицию в поезда", - заявил он.

Напомним, что в ночь с 31 июля на 1 августа в поезде мужчина напал на женщину с ребенком и пытался ее изнасиловать. Кроме того, он нанес Анастасии Луговой сильные удары по телу и лицу. У женщины остались множественные гематомы.

Ранее нардеп Сергей Магера удивил заявлением о главной проблеме Укрзализныци. По его словам, компания пытается получить прибыль за счет увеличения стоимости тарифов на перевозки. При этом никто не думает об улучшении качества услуг.

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