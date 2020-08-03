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В "Слузі народу" готують нововведення для тих, хто п'є алкоголь в поїздах

Понеділок 03 серпня 2020 20:54
В "Слузі народу" готують нововведення для тих, хто п'є алкоголь в поїздах
Алкоголь в поїздах в Україні хочуть заборонити (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Депутати хочуть ввести обмеження на продаж і вживання спиртного в поїздах

Нардепи від партії "Слуга народу" хочуть заборонити продаж і вживання алкогольних напоїв в поїздах. Також вони обговорюють питання того, щоб не допускати на посадку осіб, які перебувають в стані алкогольного сп'яніння.

Про це в ефірі телеканалу "ZIK" розповів народний депутат України від "Слуги народу" Максим Бужанський, який також прокоментував побиття жінки в потязі Маріуполь-Киів.

Алкоголь в поїздах в Україні хочуть заборонити (відео: YouTube)

Він зазначив, що раніше поліція в поїздах виконувала свою функцію, оскільки першочерговим її завданням було запобігати вчиненню злочинів. Нардеп підкреслив, що проблема комплексна і її необхідно вирішувати разом з Міністерством внутрішніх справ і парламентом.

"Міністерство внутрішніх справ спільно з парламентом, можливо, з правоохоронним комітетом, транспортним комітетом повинні розробити в найкоротші терміни нову концепцію і повернути поліцію в поїзда", - заявив він.

Нагадаємо, що в ніч з 31 липня на 1 серпня в поїзді чоловік напав на жінку з дитиною і намагався її згвалтувати. Крім того, він завдав Анастасії Луговій сильні удари по тілу і обличчю. У жінки залишилися множинні гематоми.

Раніше нардеп Сергій Магера здивував заявою про головну проблему Укрзалізниці. За його словами, компанія намагається отримати прибуток шляхом збільшення вартості тарифів на перевезення. При цьому ніхто не думає про поліпшення якості послуг.

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