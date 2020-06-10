"Слуга" задекларировал 7 майнинг-ферм, 220 тыс. долларов "кэша" и пособие для жены

Народный депутат от "Слуги народа" Иван Шинкаренко указал в своей декларации 7 ферм для майнинга криптовалют и солидную наличную сумму в 220 тысяч долларов (что по курсу составляет более 5,9 миллиона гривен).

Такое ценное движимое имущество и средства член комитета по антикоррупционной политике указал в своей Е-декларации о доходах за 2019 год.

В Верховной Раде никто из коллег Шинкаренко таким количеством майнинговых ферм похвастаться не может.

Отмечается, что все они появились у нардепа в мае 2018 году. Это:

Системний блок Asrock, asus exepedition 570 4 Gb (6 шт.), 128 Gb

Системний блок Asrock, gaming msi 570 4 Gb (6 шт.), 128 Gb

Системний блок Asrock, asus strip 570 4 Gb (6 шт.), 128 Gb

Системний блок Asrock, asus dual 580 4 Gb (6 шт.), 128 Gb

Системний блок Asrock, asus strix 570 4 Gb (6 шт.), 128 Gb

Системний блок Asrock, asus rx 580 4 Gb (6 шт.), 128 Gb

Системний блок Asrock, asus strix rx 570 4 Gb (6 шт.), 128 Gb

Общая стоимость оборудования для майнинга биткоинив или других криптовалюта составляет 644,3 тысячи гривен (каждая - по 92 050 гривен). При этом самой криптовалюты у Шинкаренко нет.

Среди перечисленных источников дохода членов семьи на сайте НАПК указывается, что жена Шинкаренко Ольга Александровна получала пособие по безработице 16 190 гривен. Кроме того, доход супруги от предпринимательской деятельности составил еще 3 828 гривен.

В прошлом году, до избрания в парламент 9 созыва, Шинкаренко заработал 32,3 тыс. гривен в Институте возобновляемой энергетики НАН. Его зарплата на должности нардепа составила 157,3 тыс. гривен.

Политик получил материальное благо по оплате расходов на участие в обучении от партии "СН" на сумму 32,5 тысячи гривен.

Также Киевский городской центр по начислению и осуществлению социальных выплат заплатил ему компенсацию в размере 25,3 тысячи гривен. Доход от занятия предпринимательской деятельностью Шинкаренко составил более 226 тысяч гривен.

На его банковских счетах хранится чуть более 59 тысяч гривен. В "живых" деньгах политик указал в декларации 220 тысяч долларов и 710 700 гривен.

В прошлом году Шинкаренко купил автомобиль Ford Focus 2005 года выпуска.

Отметим, что недавно Минэконэнерго разъяснило изучение возможности майнинга криптовалют.

Ранее мы писали о том, что в Раде установлен новый рекорд - нардеп задекларировал 158 квартир и 80 земельных участков.

Напомним также, что нардепы задекларировали 4,9 млрд гривен наличных - это больше годового бюджета МИД.