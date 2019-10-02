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"Слуга народа" засветил в Раде новенький iPhone 11 Pro (фото)

STYLERЖизнь    02.10.2019 - 20:59
"Слуга народа" засветил в Раде новенький iPhone 11 Pro (фото)
Нардеп от "Слуги народа" засветил новый iPhone (Коллаж РБК-Украина)

iPhone 11 Pro заметили у народного депутата от "Слуги народа"

В среду, 2 октября, журналисты зафиксировали в Верховной Раде новенький iPhone 11 Pro, который всего месяц назад торжественно презентовали производители. Обладателем последней модели дорогого телефона оказался народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Салийчук. Об этом сообщает издание "Страна".

Как сообщает корреспондент издания, народный депутат практический не выпускал из рук новый телефон и постоянно проверял мессенджеры и социальные сети.

&quot;Слуга народа&quot; засветил в Раде новенький iPhone 11 Pro (фото)

iPhone 11 Pro заметили в Верховной Раде (Фото: Страна)

32-летний Александр Салийчук прошел в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" под номером 79. Родом он из Ровенской области, где был представителем президента Украины Владимира Зеленского.

&quot;Слуга народа&quot; засветил в Раде новенький iPhone 11 Pro (фото)

iPhone 11 Pro заметили в Верховной Раде (Фото: Страна)

Он бизнесмен – директор и совладелец ООО "Первый мясной дом" (ТМ "Гощанские колбасы). Также занимал руководящие посты на нескольких предприятиях в Ровенской области. Закончил экономический факультет Львовского государственного аграрного университета. Член общественной организации "Время действий".

За первый месяц работы Александр Салийчук получил на прошлой неделе чуть больше 42 тысяч гривен. А вот новенький IPhone 11 Pro на 64 GB на данный момент стоит около 37 тысяч гривен.

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