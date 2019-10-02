Рада сделала первый шаг к ликвидации налоговой милиции

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

ВР поддержала за основу законопроект №1208-2 о Бюро финансовых расследований

Парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №1208-2 "О Бюро финансовых расследований", которым предлагается ликвидация налоговой милиции, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 270 нардепов.

Законопроектом предусматривается создание Бюро финансовых расследований, как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов. БФР состоит из центрального аппарата и территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица публичного права.

"Законопроект разработан с целью разделения сервисной и правоохранительной функций налоговой службы, ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранения дублирования их функций и создания Бюро финансовых расследований", - указано в пояснительной записке.

Суть закона

Общее количество работников БФР устанавливается правительством и может изменяться решением Кабмина на основании отчета руководителя бюро. Предусматривается возможность перехода бывших работников налоговой милиции на службу в Бюро финансовых расследований на общих основаниях по результатам проведения конкурса.

Законопроект не предусматривает ликвидацию любых подразделений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, но к Бюро финансовых расследований переходят полномочия по расследованию экономических преступлений.

БФР осуществляет самостоятельное проведение оперативно-розыскной деятельности, физическая защита предоставляется органами национальной полиции.

Согласно проекту, особые условия и размеры оплаты труда и денежного обеспечения работников бюро определяются Кабинетом министров.

"Принятие закона приведет к более эффективной деятельности правоохранительных органов в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства и его экономической безопасности, и как следствие, уменьшение теневого бизнеса в Украине и увеличении поступлений налогов и сборов, оптимизации структуры правоохранительных органов, материально-технической базы и сокращения общего количества работников, противодействуют преступности в сфере финансов", - ожидают авторы проекта.

Напомним, 28 сентября Кабмин восстановил полномочия налоговой милиции в Государственной фискальной службе (ГФС) до образования нового органа.

Как писало РБК-Украина ранее, в сентябре 2017 года Кабмин одобрил законопроект о ликвидации Налоговой милиции. Вместо нее тогда планировалось создать Службу финансовых расследований.

Так, в феврале 2017 года Рада 8 созыва отказалась вернуть полномочия налоговой милиции.

РБК-Украина в своем материале "Откройте полиции: как Верховная рада избавлялась, но не избавилась от налоговой милиции" поясняло, что нардепы отказались поддержать правку №10 в законопроекте №0940 по налогообложению наследства. Суть правки сводилась к устранению ошибки, допущенной парламентом при голосовании налоговых изменений в "бюджетную ночь". В результате ошибки налоговая милиция была ликвидирована с 1 января 2017 года.

Так, необходимость исправления и возвращения силового налогового органа в правовое русло, объяснялась просто. Милиция должна была продолжить свою работу до тех пор, пока не будет создано новое аналитическое демилитаризированное подразделение, которое займется расследованием экономических преступлений - Финполиция. Правку нардепы в итоге отклонили.

Стоит также отметить, в марте 2018 года Александр Данилюк, занимавший должность главы Минфина, заявлял, что налоговая милиция уже больше года находится вне закона, однако продолжает финансироваться за счет государственных средств.