"Слуга народа" расплакалась в Раде из-за законопроекта: появилось видео

Анна Скороход, нардеп от партии "Слуга народа", расплакалась в Верховной Раде после голосования за предложенные ею правки к законопроекту о транспортировке природного газа. В сети опубликовали видео с эмоциональной реакцией народного избранника.

29-летней Анне Скороход предоставили слово с места во время рассмотрения ее правок. Нардеп перешла на русский, эмоционально заявив, что происходит какое-то издевательство.

"Если я сказала, что я хочу пройти по своим поправкам, значит, я хочу пройти по своим поправкам..." - заявила нардеп.

Депутат Анна Скороход расплакалась в Раде (скрин видео)

Анна Скороход входит в состав Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Нардеп разработала ряд изменений в законопроекты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа (№2239-1).

Но депутаты не поддержали изменения Скороход. Хотя, по словам нардепа, на заседании комитета они достигли договоренностей.

Депутат Анна Скороход расплакалась в Раде (скрин видео)

"На сегодняшний день, когда я перечитала весь текст, эти договоренности не соблюдены", - сказала со слезами депутат, перейдя на украинский.

Депутат Анна Скороход расплакалась в Раде (видео: facebook.com/yan.dobronosov)