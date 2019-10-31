"Слуга народу" розплакалася в Раді через законопроект: з'явилося відео

Депутат від "Слуги народу" емоційно відреагувала на голосування
Анна Скороход, нардеп від партії "Слуга народу", розплакалася у Верховній Раді після голосування за запропоновані нею правки до законопроекту про транспортування природного газу. В мережі опублікували відео з емоційною реакцією народної обраниці.
29-річній Анні Скороход надали слово з місця під час розгляду її правок. Нардеп перейшла на російську, емоційно заявивши, що відбувається якесь знущання.
"Якщо я сказала, що я хочу пройти за своїми поправками, значить, я хочу пройти за своїми поправками..." - заявила нардеп.
Депутат Анна Скороход розплакалася в Раді (скрін відео)
Анна Скороход входить до складу Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Нардеп розробила ряд змін у законопроекти у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу (№2239-1).
Але депутати не підтримали зміни Скороход. Хоча, за словами нардепа, на засіданні комітету вони досягли домовленостей.
Депутат Анна Скороход розплакалася в Раді (скрін відео)
"На сьогоднішній день, коли я перечитала весь текст, ці домовленості не дотримані", - сказала зі сльозами депутат, перейшовши на українську.
Депутат Анна Скороход розплакалася в Раді (відео: facebook.com/yan.dobronosov)