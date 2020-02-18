"Слуга народа" пришла в Раду с сумкой Prada за 63 тыс грн

Депутат Виктория Кинзбурская принесла в Раду сумку за 63 тыс грн (фото: коллаж РБК-Украина)

Нардеп от партии "Слуга народа" Виктория Кинзбурская пришла в Раду с очень дорогой сумкой

Депутат Виктория Кинзбурская от фракции "Слуга народа" пришла в Верховную Раду с сумкой фирмы Prada, стоимость которой составляет более 60 тысяч гривен. При этом месячная зарплата чиновницы меньше на 20 тысяч гривен.

До того, как попасть в партию "Слуга народа" Кинзбурская была чиновницей, которая по декларации, поданной в 2019 году, за год получала всего лишь 87 225 гривен.

Скриншот с декларации Виктории Кинзбурской

Эти деньги она зарабатывала на должности заведующей сектором правовой работы Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области.

Скриншот с декларации Виктории Кинзбурской

Но во вторник, 18 февраля, она пришла в Раду с зеленой сумкой Prada, которая стоит 62 776 гривен. Об этом заявила журналистка Анна Стешенко на своей странице в Facebook.

Сумка Виктории Кинзбурской (фото: facebook.com/annasteshenko)

Напомним, что депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия нарушил закон прямо возле здания Рады. Он перебежал через дорогу на красный свет. При этом в руках у него был новый iPhone 11 Pro, который стоит более тысячи долларов.

Ранее сообщалось о том, что депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев пришел в Раду с дорогим галстуком от Gucci, стоимость которого составляет более 4 тысяч гривен. При этом Гетьманцев честно признался, что это Gucci, но галстук остался у него из прошлой жизни.