ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Слуга народа" пришла в Раду с сумкой Prada за 63 тыс грн

STYLERЖизнь    18.02.2020 - 22:25
"Слуга народа" пришла в Раду с сумкой Prada за 63 тыс грн
Депутат Виктория Кинзбурская принесла в Раду сумку за 63 тыс грн (фото: коллаж РБК-Украина)

Нардеп от партии "Слуга народа" Виктория Кинзбурская пришла в Раду с очень дорогой сумкой

Депутат Виктория Кинзбурская от фракции "Слуга народа" пришла в Верховную Раду с сумкой фирмы Prada, стоимость которой составляет более 60 тысяч гривен. При этом месячная зарплата чиновницы меньше на 20 тысяч гривен.

До того, как попасть в партию "Слуга народа" Кинзбурская была чиновницей, которая по декларации, поданной в 2019 году, за год получала всего лишь 87 225 гривен.

&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду с сумкой Prada за 63 тыс грн

Скриншот с декларации Виктории Кинзбурской

Эти деньги она зарабатывала на должности заведующей сектором правовой работы Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области.

&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду с сумкой Prada за 63 тыс грн

Скриншот с декларации Виктории Кинзбурской

Но во вторник, 18 февраля, она пришла в Раду с зеленой сумкой Prada, которая стоит 62 776 гривен. Об этом заявила журналистка Анна Стешенко на своей странице в Facebook.

&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду с сумкой Prada за 63 тыс грн&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду с сумкой Prada за 63 тыс грн&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду с сумкой Prada за 63 тыс грн

Сумка Виктории Кинзбурской (фото: facebook.com/annasteshenko)

Напомним, что депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия нарушил закон прямо возле здания Рады. Он перебежал через дорогу на красный свет. При этом в руках у него был новый iPhone 11 Pro, который стоит более тысячи долларов.

Ранее сообщалось о том, что депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев пришел в Раду с дорогим галстуком от Gucci, стоимость которого составляет более 4 тысяч гривен. При этом Гетьманцев честно признался, что это Gucci, но галстук остался у него из прошлой жизни.

За счет налогоплательщиков: Слуга народа запустит дорогостоящий проект Зеленский не обещал: "слуга народа" сделала заявление о Крыме и олигархах (видео)
Новости Украины депутатыСлуга народа
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь