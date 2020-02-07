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Нардеп от "Слуги народа" пришел в Раду с дорогим аксессуаром Gucci

STYLERЖизнь    07.02.2020 - 17:31
Нардеп от "Слуги народа" пришел в Раду с дорогим аксессуаром Gucci
"Слуга народа" Даниил Гетманцев пришел в Раду в галстуке Gucci (фото: коллаж РБК-Украина)

Народный депутат Даниил Гетманцев появился в Раде с галстуком от Gucci

"Слуга народа" Даниил Гетманцев, который является главой комитета по вопросам финансов, пришел в Верховную Раду в галстуке от Gucci. Данный аксессуар стоит более 4 тысяч гривен.

Политик пришел на заседание Рады в галстуке, стоимостью в 160 евро. Об этом рассказала журналист Анна Сташенко на своей странице в Facebook. Она также отметила, что Гетьманцев честно признался и не начал отнекиваться, что это не Gucci. Он сказал девушке, что этот галстук из прошлой жизни.

Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; пришел в Раду с дорогим аксессуаром Gucci

Даниил Гетманцев (фото: facebook.com/annasteshenko)

Сташенко отметила, что данная цена, тем более для нардепа, демократичная, а галстук достойный. Хотя, если в пересчете, то это две средние пенсии "на шее".

Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; пришел в Раду с дорогим аксессуаром Gucci

Галстук от Gucci за 160 евро (фото: facebook.com/annasteshenko)

"Изображение пчелы, представленное Алессандро Микеле, стало одной из наиболее узнаваемых деталей Gucci. На галстуке из шелка рисунок использован в сочетании с полосатым фирменным узором Web", - говорится на сайте магазина в описании товара.

Напомним, что народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар сделал выводы после скандального совета пенсионерке, в котором он посоветовал женщине продать свою собаку и оплатить платежки за газ.

После его скандального высказывания на одном из украинских каналов нардеп столкнулся с жесткой критикой со стороны пользователей соцсетей. Он впервые прокомментировал эту ситуацию.

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