"Слуга народу" прийшла в Раду з сумкою Prada за 63 тис грн

Депутат Вікторія Кінзбурська принесла в Раду сумку за 63 тис грн (фото: колаж РБК-Україна)

Нардеп від партії "Слуга народу" Вікторія Кінзбурська прийшла в Раду з дуже дорогою сумкою

Депутат Вікторія Кінзбурська від фракції "Слуга народу" прийшла у Верховну Раду з сумкою фірми Prada, вартість якої становить понад 60 тисяч гривень. При цьому місячна зарплата чиновниці менше на 20 тисяч гривень.

До того, як потрапити в партію "Слуга народу" Кінзбурська була чиновником, яка по декларації, поданій в 2019 році, за рік отримувала лише 87 225 гривень.

Скріншот з декларації Вікторії Кінзбурської

Ці гроші вона заробляла на посаді завідуючої сектором правової роботи Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в Харківській області.

Скріншот з декларації Вікторії Кінзбурської

Але у вівторок, 18 лютого, вона прийшла в Раду з зеленою сумкою Prada, яка коштує 62 776 гривень. Про це заявила журналістка Ганна Стешенко на своїй сторінці в Facebook.

Сумка Вікторії Кінзбурської (фото: facebook.com/annasteshenko)

Нагадаємо, що депутат від партії "Слуга народу" Давид Арахамія порушив закон прямо біля будівлі Ради. Він перебіг через дорогу на червоне світло. При цьому в руках у нього був новий iPhone 11 Pro, який коштує більше тисячі доларів.

Раніше повідомлялося про те, що депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев прийшов у Раду з дорогою краваткою від Gucci, вартість якої становить понад 4 тисячі гривень. При цьому Гетманцев чесно зізнався, що це Gucci, але краватка залишилась у нього з минулого життя.