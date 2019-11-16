"Слуга народу" оскандалився заявою про українську мову (відео)

Євген Шевченко (фото: кадр з відео)

Народний депутат від "Слуги народу" взяв участь у шоу "Народ проти"

Депутат президентської партії "Слуга народу" Євген Шевченко в шоу "Народ проти" на телеканалі ZIK зробив скандальну заяву. На його думку, жителів східних регіонів України у примусовому порядку змушують розмовляти українською мовою.

На думку Євгена Шевченка, жителі Східної України змушені говорити українською мовою, хоч вони і російськомовні. Бо їх змушують забути про свої корені, культурні цінності.

"Це веде до примирення у нас? Це веде до добробуту в країні?", - зазначив Шевченко.

Також він додав, що Україна - багатонаціональна країна, в якій живе багато російськомовного народу. Як приклад, він навів греків, болгар, євреїв і самі росіян.

"Я зробив запит в національну комісію щодо того, щоб вони дали свою правову оцінку "5 каналу", так як вони це транслювали, вони зробили записи. Я вважаю, там є ознаки міжнаціональної ворожнечі за територіальною ознакою. Я у своєму зверненні все чітко написав. Я боровся і буду боротися з тими людьми, які провокують міжнаціональну ненависть, ворожнечу і неприйняття інших людей за расовою приналежністю, мовною, територіальною та національною. Це мої абсолютні переконання", - додав депутат.

Євген Шевченко потрапив у скандал через заяву про українську мову

Відео поширилося в мережі і отримало негативні коментарі з боку користувачів.

Скріншоти (фото: twitter.com)

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