ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Слуга народу" оскандалився заявою про українську мову (відео)

STYLERПерсони    16.11.2019 - 13:39
"Слуга народу" оскандалився заявою про українську мову (відео)
Євген Шевченко (фото: кадр з відео)

Народний депутат від "Слуги народу" взяв участь у шоу "Народ проти"

Депутат президентської партії "Слуга народу" Євген Шевченко в шоу "Народ проти" на телеканалі ZIK зробив скандальну заяву. На його думку, жителів східних регіонів України у примусовому порядку змушують розмовляти українською мовою.

На думку Євгена Шевченка, жителі Східної України змушені говорити українською мовою, хоч вони і російськомовні. Бо їх змушують забути про свої корені, культурні цінності.

"Це веде до примирення у нас? Це веде до добробуту в країні?", - зазначив Шевченко.

Також він додав, що Україна - багатонаціональна країна, в якій живе багато російськомовного народу. Як приклад, він навів греків, болгар, євреїв і самі росіян.

"Я зробив запит в національну комісію щодо того, щоб вони дали свою правову оцінку "5 каналу", так як вони це транслювали, вони зробили записи. Я вважаю, там є ознаки міжнаціональної ворожнечі за територіальною ознакою. Я у своєму зверненні все чітко написав. Я боровся і буду боротися з тими людьми, які провокують міжнаціональну ненависть, ворожнечу і неприйняття інших людей за расовою приналежністю, мовною, територіальною та національною. Це мої абсолютні переконання", - додав депутат.

Євген Шевченко потрапив у скандал через заяву про українську мову

Відео поширилося в мережі і отримало негативні коментарі з боку користувачів.

&quot;Слуга народу&quot; оскандалився заявою про українську мову (відео)

&quot;Слуга народу&quot; оскандалився заявою про українську мову (відео)

Скріншоти (фото: twitter.com)

Нагадаємо, що раніше чоловіка нардепа Скороход взяли під домашній арешт.

У фракцію "Слуга народу" увійдуть два нових депутати, - Арахамія У "Слузі народу" назвали причину виключення Скороход і Полякова
Новини України депутатыСлуга народаЕвгений Шевченко
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся