Кабмин назначил представителя в Верховной раде

Фото: Елена Шуляк (facebook.com/yevheniya.khudzik)

Представителем правительства в Раде стала Елена Шуляк

Кабинет министров Украины назначил представительницей правительства в Верховной раде народного депутата Украины Елену Шуляк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Как отмечается, Елена Шуляк является заместителем главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Сотрудничество парламента и правительства является критически важным условием для эффективных и качественных изменений в стране. Наша задача - объяснять важность и положительные последствия предлагаемых нами изменений, чтобы народные депутаты, имея всю необходимую информацию, могли донести до своих избирателей и поддержать инициативы Кабинета министров во время голосования на пленарных заседаниях. Елена за время работы в ВР уже продемонстрировала отличные результаты в этом направлении. Убежден, что наше сотрудничество будет весьма эффективной и иметь конкретные результаты", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, сегодня народный депутат от фракции "Слуги народа" Ирина Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в Верховной раде. Она также добавила, что переходит на работу в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности.

Напомним, Елена Шуляк является одним из 15 заместителей главы фракции "Слуга народа". В апреле 2015 была кандидатом на должность главы Государственной фискальной службы Украины, подавала заявки в электронной форме на участие в конкурсной процедуре.