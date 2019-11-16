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Кива в маске Джокера превратил Медведчука в монстра (фото)

STYLERЖизнь    16.11.2019 - 09:08
Кива в маске Джокера превратил Медведчука в монстра (фото)
Кива в маске Джокера показал фото с Медведчуком в образе монстра (фото: коллаж РБК-Украина)

Илья Кива в очередной раз привлек к себе внимание, сделав необычное фото с Медведчуком

Скандальный народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива опубликовал необычное фото с лидером фракции Виктором Медведчуком, который также является кумом резидента России Владимира Путина. Новое фото Кива выставил на своей странице в Facebook.

Нардеп взял фотографию с Медведчуком и обработал ее, сделав последнего персонажем из известного американского фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов" Фреди Крюгера.

Кива в маске Джокера превратил Медведчука в монстра (фото)

Илья Кива вместе с Виктором Медведчуком (фото: facebook.com/kivailya)

"Пятничное. Кошмар "Слуг Сороса", – написал Кива.

Пользователи сети также прокомментировали этот снимок.

  • Владимирович, где коллеги?
  • Супер;
  • Хорошо просто.

Кива в маске Джокера превратил Медведчука в монстра (фото)

Кива в маске Джокера превратил Медведчука в монстра (фото)

Скриншоты с Facebook

Напомним, что Кива 12 ноября пришел на заседание Верховной Рады в маске Джокера. Он также подошел к трибуне с небольшой речью. Политик перебил нардепа Сергея Рудыка во время его выступления, положил маску на трибуну перед ним и сказал: "Это то, что следит за вами и то, что вас контролирует".

Ранее сообщалось о том, что Кива угрожал неизвестному человеку на улице "отрезать ему голову". Инцидент произошел после того, как нардеп по дороге к своему автомобилю встретил мужчину, который упрекнул его в том, что он прячется от народа. На эти слова нардеп очень резко ответил. При этом пользователи сети неоднозначно отреагировали на это.

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Новости Украины Илья КиваВиктор Медведчук
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