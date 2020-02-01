"Слуга народу" оскандалився в прямому ефірі через пораду пенсіонерці, як заплатити за комуналку

Євген Брагар (Фото: скріншот)

Нардеп від "Слуги народу" Євген Брагар своїм висловлюванням викликав бурхливу реакцію в мережі, і пізніше вибачився

Депутат від "Слуги народу" Євген Брагар порадив пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комуналку. Так політик відповів на запитання жінки, яка подзвонила в студію із питанням - як вона може розрахуватися за газ, якщо грошей не вистачає.

Рекомендація прозвучала в ефірі ток-шоу "Голос народу" на каналі "112. Україна".

Любов Павлівна з Аджанки в Кіровоградській області розповіла, що вона отримує пенсію 2 тисячі гривень, а в цьому місяці їй прийшла платіжка 1953 гривень за "блакитне паливо", плюс ще 154 гривні - за транспортування.

"Оформляйте субсидію. У вас є субсидія?" - поцікавилися гості передачі.

Жінка відповіла ствердно, але наолосила, що її абсолютно не вистачає, щоб мати можливість розплатитися за комунальні послуги: "А що з тієї субсидії?"

Пенсіонерка живе одна, у неї немає чоловіка, в квартирі більш ніхто не зареєстрований.

"Хай депутат пояснить. Ми його обирали для чого?" - задала вона питання Брагару.

"Прожити в таких умовах дійсно складно. Але ми ще не знаємо, чи є у неї якесь майно... Якщо там собака елітної породи у дворі - то може її продати в будь-який момент і заплатити за газ", - сказав нардеп.

Також політик навів приклад таку ситуацію, коли людина має кілька машин, а потім оформлює собі ще й субсидію - "то це неприйнятно".

Рекомендація Брагара викликала в мережі масу обурень і критики. Пізніше нардеп у своєму Facebook вибачився за подібне висловлювання "продайте собаку - оплатіть комуналку".

Він заявив, що нова людина в політиці та ще не навчився відповідати на чутливі питання, а лише хотів звернути увагу на несправедливість, коли люди мають високі доходи, ведуть розкішне життя та отримують субсидії.

Депутат уточнив, що питання субсидій дуже делікатне і потребує особливої уваги з боку держави.

Нардеп від "Слуги народу" Євген Брагар порадив пенсіонерці продати собаку і заплтити за газ