"Слуга народа" оскандалилась заявлением о детях низкого качества: ее требуют отстранить

Галина Третьякова раскритиковала украинцев, которые рожают детей ради того, чтобы получить пособия. При этом нардеп от "Слуги народа" отметила, что у таких людей рождаются "дети очень низкого качества".

Она также привела в пример Великобританию, где один из заместителей министра соцполитики якобы заявил, что те, кто хотят получить социальную помощь, должны быть стерилизованы.

Галина Третьякова попала в громкий скандал из-за высказывания о детях (видео: facebook.com/strike.com.ua)

"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что они тоже садятся на государственные средства", – заявила нардеп.

Кроме того, она сказала, что часто вспоминают экс-премьера Сингапура Ли Куан Ю, который стерилизовал женщин, если у них не было высшего образования.

В постоянной комиссии Федерации профсоюзов Украины уже отреагировали на заявление Третьяковой и назвали его антисоциальным и антигуманным. Также было направлено письмо главе Верховной Рады, чтобы отозвать Третьякову с должности главы комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы парламента.

Напомним, вчера, 23 июня, с двумя членами партии "Слуга народа" произошел громкий скандал. Александр Корниенко и Давид Арахамия обговаривали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву, и назвали ее "рабочей бабой" и "корабельной сосной".

Ранее нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко попал в новый скандал с раздачей лимонов.