"Слуга народу" оскандалилася заявою про дітей низької якості: її вимагають відсторонити

Галина Третьякова розкритикувала українців, які народжують дітей заради того, щоб отримати допомогу. При цьому нардеп від "Слуги народу" зазначила, що у таких людей народжуються "діти дуже низької якості".

Вона також навела приклад Великобританії, де один із заступників міністра соцполітики нібито заявив, що ті, хто хочуть отримати соціальну допомогу, повинні бути стерилізовані.

Галина Третьякова потрапила в гучний скандал через висловлювання про дітей (відео: facebook.com/strike.com.ua)

"Коли демографічно надаємо такі кошти, які використовуються сім'єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати їй рівні права, освіту, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості. Вони призводять до того, що вони теж сідають на державні кошти", – заявила нардеп.

Крім того, вона сказала, що часто згадують екс-прем'єра Сінгапуру Лі Куан Ю, який стерилізував жінок, якщо у них не було вищої освіти.

У постійній комісії Федерації профспілок України вже відреагували на заяву Третьякової і назвали її антисоціальною і антигуманною. Також було надіслано листа голові Верховної Ради, щоб відкликати Третьякову з посади голови комітету з регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

Нагадаємо, вчора, 23 червня, з двома членами партії "Слуга народу" стався гучний скандал. Олександр Корнієнко і Давид Арахамія обговорювали свою колегу Ірину Аллахвердієву, і назвали її "робочою бабою" і "корабельною сосною".

Раніше нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко потрапив у новий скандал з роздачею лимонів.