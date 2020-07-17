"Слуга народа" Корниенко снова оконфузился: смеялась вся Рада (видео)

Александр Корниенко оконфузился во время заседания в зале Верховной Рады и рассмешил всех присутствующих нардепов. Первый замглавы фракции "Слуга народа" перепутал микрофон с телефоном, когда ему дали слово.

Забавный случай произошел 17 июля в сессионном зале парламента. Видео инцидента появилось в сети.

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков дал своему коллеге по партии возможность высказаться во время рассмотрения одного из законопроектов, и нардеп Корниенко сначала забыл вставить свою карточку, а уже после начал говорить в микрофон, словно отвечал на звонок по телефону.

"Микрофон Корниенко включите... Карточка!" - попросил спикер.

После этого раздался голос Корниенко: "Алло, да? Добрый день".

В Раде такой неожиданный спич вызвал дружный смех и громкие аплодисменты.

"Видите, уже заработались...", - прокомментировал конфуз Корниенко.

Видео: "Слуга народа" Александр Корниенко оконфузился в Раде и перепутал микрофон с телефоном

Напомним, что недавно в сети появилось видео неформального общения "Слуг народа", когда Корниенко и Давид Арахамия в Николаеве на пресс-конференции обсуждали коллегу по партии депутата Ирину Аллахавердиеву. Корниенко тогда позволил себе высказываться в ее адрес очень пошло. Фразы политиков "баба рабочая, как корабельная сосна" и "баба - да!" теперь уже стали почти "крылатыми".

Примечательно, что Корниенко сразу после скандала стал заверять, что запись смонтирована и депутаты обсуждали совсем другие вещи - но нарвался на новую критику: что это была прямая трансляция, при которой монтаж невозможен.