Названная "корабельной сосной" депутат отреагировала на скандал

Депутат Ирина Аллахавердиева (фото: nikvesti.com)

Депутат Ирина Аллахавердиева, которую обсуждали мужчины-депутаты, высказалась об инциденте

В Николаеве журналисты сняли неформальное общение руководства партии "Слуга народа" - Давида Арахамии и Александра Корниенко. Они якобы обсуждали коллегу по партии депутата Ирину Аллахавердиеву и позволили себе высказываться в ее адрес очень пошло. Мужчины сравнили народную избранницу с "корабельной сосной", а также сошлись во мнении, что президент Владимир Зеленский сказал бы, что "она баба - да".

Сама Ирина отреагировала на скандал очень тонко.

"Внешность и личную жизнь женщины как правило обсуждают мужчины, которые в ней никогда не участвуют", - сказала Аллахвердиева изданию "Страна".

Запись разговора Корниенко и Арахамии была записана на микрофоны журналистов. При этом камеры были выключены и политики думали, что микрофоны звук тоже не пишут.

Интересно, что Александр Корниенко сказал, что запись смонтирована и депутаты обсуждали совсем другие вещи. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

При этом в комментариях к его посту написали, что это была прямая трансляция и никакого монтажа не могло быть.

Как мы ранее сообщали, в сети появилось видео неформального общения "слуг народа".

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Автор: Людмила Жукова