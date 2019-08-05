"Слуга народа" Беленюк оказался в центре сексистского скандала

Украинский спортсмен, борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который прошел в Верховную Раду в партийном списке партии "Слуга народа", неудачно пошутил на своей странице в Instagram и оказался в центре грандиозного скандала.

Жан Беленюк опубликовал фотографию, на которой изображен он сам с цветами в одной руке и медалью в другой. В качестве подписи к снимку он использовал интерпретацию цитаты из знаменитого фильма "Бриллиантовая рука".

"Бабе-цветы, спортсменам – медали! Смотри, не перепутай, Кутузов. Всем позитивного воскресенья", - написал спортсмен.

Скриншот поста (instagram.com/zhanbeleniuk)

В комментариях к фотографии разгорелась ожесточенная дискуссия и споры. Многие пользователи указали на то, что известному спортсмену и будущему депутату должно быть стыдно за такие сексистские высказывания и он оскорбляет всех украинских спортсменок. Некоторые попытались напомнить, что это всего лишь цитата из советского фильма.

Ну конечно, "бабы" не могут быть спортсменами. Ни в коем случае. Да еще и медали получать.

Возмущена. Для нардепа писать что-то подобное - стыд.

Вот и выросло поколение, которое не смотрело "Бриллиантовую руку". Не позорьтесь, это интерпретация цитаты, а не сексизм.

Расскажи это Яне Клочковой, Оле Харлан, Лилии Подкопаевой, нашим девушкам-биатлонисткам и многим другим чудо-женщинам украинского спорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черкассах охрана Зеленского влипла в скандал.

А также рассказывали о том, что нардеп от "Слуги народа" Беленюк начал рекламировать мороженое.