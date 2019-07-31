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В Черкассах охрана Зеленского влипла в скандал: появилось видео

STYLERЖизнь    31.07.2019 - 21:00
В Черкассах охрана Зеленского влипла в скандал: появилось видео
Коллаж (РБК-Украина)

Охранники Зеленского угодили в неприятную историю с поклонниками президента

Владимир Зеленский в Черкассах  31 июля появился со своей охраной. На встречу с главой государства простых людей не пускали. Вход был только по закрытым спискам. Об этом рассказал общественный активист Олег Лысак на своей Facebook-странице и опубликовал соответствующее видео.

"Пришли на встречу с Владимиром Зеленским. Хочу сказать – ничего не изменилось. Людей пропускают только по закрытым спискам, в зал проходят бандиты, люди их узнают прямо на входе, депутаты, священники, простых людей на встречу с президентом не пускают", - рассказал активист.

На видео показано, как люди вместе с активистом пытаются пройти сквозь двух охранников, но их не пускают, говоря, что они не могут этого сделать. Также в ролике показали двух пожилых женщин, которые хотели увидеть своего президента. Бабушек жестко осадили охранники и не пустили.

Видео: Охранники Зеленского в Черкассах (Олег Лысак/Facebook)

"Бабушки хотят на встречу с президентом. А бандитов смелянских вы пускаете", - говорит на видео активист.

Пользователи сети прокомментировали общение охранников с простым народом.

  • Тож слуга народу боїться свого народу більше, ніж порох боявся.
  • Бабушки хочуть, щоб президент їм добавив ще років по 20-ть до кінця пенсії... Це не не повага до віку, ну подумайте що треба тім бабушкам від президента, скажу, задати питання яке вони за 200 грн. неділю запам'ятовували.
  • Прекратите панику, как легко вас можно переубеждать, особенно если это негатив ...

В Черкассах охрана Зеленского влипла в скандал: появилось видеоСкриншот комментариев (Олег Лысак/Facebook)

Как мы ранее писали, в сети появилось видео с тренинга депутатов партии "Слуга народа", который проходит в Трускавце. В ролике показано, как новоиспеченные нардепы учатся прыгать.

Кстати, народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк начал рекламировать мороженое. Рекламные посты чемпион мира по борьбе активно публикует в своем аккаунте. 

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