В Черкассах охрана Зеленского влипла в скандал: появилось видео

Охранники Зеленского угодили в неприятную историю с поклонниками президента
Владимир Зеленский в Черкассах 31 июля появился со своей охраной. На встречу с главой государства простых людей не пускали. Вход был только по закрытым спискам. Об этом рассказал общественный активист Олег Лысак на своей Facebook-странице и опубликовал соответствующее видео.
"Пришли на встречу с Владимиром Зеленским. Хочу сказать – ничего не изменилось. Людей пропускают только по закрытым спискам, в зал проходят бандиты, люди их узнают прямо на входе, депутаты, священники, простых людей на встречу с президентом не пускают", - рассказал активист.
На видео показано, как люди вместе с активистом пытаются пройти сквозь двух охранников, но их не пускают, говоря, что они не могут этого сделать. Также в ролике показали двух пожилых женщин, которые хотели увидеть своего президента. Бабушек жестко осадили охранники и не пустили.
Видео: Охранники Зеленского в Черкассах (Олег Лысак/Facebook)
"Бабушки хотят на встречу с президентом. А бандитов смелянских вы пускаете", - говорит на видео активист.
Пользователи сети прокомментировали общение охранников с простым народом.
Скриншот комментариев (Олег Лысак/Facebook)
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