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Нардеп от "Слуги народа" начал рекламировать мороженое: сладкие фото

STYLERПерсоны    30.07.2019 - 10:54
Нардеп от "Слуги народа" начал рекламировать мороженое: сладкие фото
Жан Беленюк из партии "Слуга Народа" (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

Жан Беленюк из партии "Слуга Народа" снова засветился в рекламе

Народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк начал рекламировать мороженое. Рекламные посты чемпион мира по борьбе активно публикует в своем Instagram-аккаунте. 

"Безумно люблю спорт, а кататься на велосипеде каждый раз, когда случается свободное время, - это привычка с детства. Но в жаркие дни порой трудно долго ездить, хочется отдохнуть и охладиться! Мой спасение - мороженое", - написал под одним из постов Беленюк, указав название сладости.

 

Нардеп Беленюк рекламирует мороженое (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

Также Беленюк говорит, что постоянно ест мороженое после тренировок.

Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; начал рекламировать мороженое: сладкие фото

Нардеп Беленюк рекламирует мороженое (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

Кроме того, Беленюк разыгрывает в своих соцсетях ящик мороженого. 

Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; начал рекламировать мороженое: сладкие фото

Нардеп Беленюк рекламирует мороженое (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

Ранее мы писали о том, что 10-й номер в списке партии "Слуга народа" вместе с певцом Павлом Зибровым перед выборами в Раду 2019 снялся в рекламном ролике онлайн-лотереи.

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