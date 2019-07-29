ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новый "слуга народа" Жан Беленюк рассказал о своей зарплате и опозорился (видео)

STYLERПерсоны    29.07.2019 - 20:28
Новый "слуга народа" Жан Беленюк рассказал о своей зарплате и опозорился (видео)
Фото: Жан Беленюк (РБК-Украина)

Беленюк считает, что прожиточный минимум в Украине составляет 30 тысяч гривен

Жан Беленюк, который стал новым депутатом от партии "Слуга народа", опозорился, назвав прожиточный минимум в Украине. Он считает, что это 30 тысяч гривен. Спортсмен отвечал на вопрос журналиста, сколько он будет зарабатывать на должности народного избранника. Об этом сообщает LB.ua.

Борец греко-римского стиля похвастался, что находится в комитете социальной политики и отвечает за спорт и молодежь

"Вы знаете, мне говорили разные суммы. Она, зарплата, там как-то соответствует прожиточному минимуму, кажется, или минимальной зарплате. Вот. Но это будет где-то в районе 30 тысяч гривен, наверное. Я уже нахожусь в комитете социальной политики и отвечаю за спорт и молодежь", - сказал Беленюк.

Видео: Жан Беленюк рассказал о зарплате (YouTube/LB)

Для справки, с 1 июля 2019 года прожиточный минимум в Украине для трудоспособных лиц составляет 2007 гривен, а минимальная зарплата составляет 4173 грн.

Жан Беленюк - украинский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016, чемпион мира и Европы. Чемпион Европейских игр 2019 года в Минске. Заслуженный мастер спорта Украины.

Как мы ранее писали, украинский спортсмен Жан Беленюк, который недавно на чемпионате Европы по греко-римской борьбе завоевал золотую медаль после победы над Исламом Аббасовым из Азербайджана, резко отреагировал на ошибку пресс-службы Международной федерации борьбы, которая записала его как представителя Российской Федерации.

Средняя зарплата украинцев в третий раз в истории достигла 400 долларов Андрей Богдан назвал свою зарплату: меньше, чем у президента
Новости Украины зарплатаЖан Беленюк
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь