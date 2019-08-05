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"Слуга народа" Беленюк оказался в центре сексистского скандала

STYLERЖизнь    05.08.2019 - 19:27
"Слуга народа" Беленюк оказался в центре сексистского скандала
Жан Беленюк влип в скандал (Коллаж РБК-Украина)

Беленюк позволил себе унизить женщин-спортсменок

Украинский спортсмен, борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который прошел в Верховную Раду в партийном списке партии "Слуга народа", неудачно пошутил на своей странице в Instagram и оказался в центре грандиозного скандала.

Жан Беленюк опубликовал фотографию, на которой изображен он сам с цветами в одной руке и медалью в другой. В качестве подписи к снимку он использовал интерпретацию цитаты из знаменитого фильма "Бриллиантовая рука".

"Бабе-цветы, спортсменам – медали! Смотри, не перепутай, Кутузов. Всем позитивного воскресенья", - написал спортсмен.

&quot;Слуга народа&quot; Беленюк оказался в центре сексистского скандала

Скриншот поста (instagram.com/zhanbeleniuk)

В комментариях к фотографии разгорелась ожесточенная дискуссия и споры. Многие пользователи указали на то, что известному спортсмену и будущему депутату должно быть стыдно за такие сексистские высказывания и он оскорбляет всех украинских спортсменок. Некоторые попытались напомнить, что это всего лишь цитата из советского фильма.

  • Ну конечно, "бабы" не могут быть спортсменами. Ни в коем случае. Да еще и медали получать. 
  • Возмущена. Для нардепа писать что-то подобное  - стыд. 
  • Вот и выросло поколение, которое не смотрело "Бриллиантовую руку". Не позорьтесь, это интерпретация цитаты, а не сексизм.
  • Расскажи это Яне Клочковой, Оле Харлан, Лилии Подкопаевой, нашим девушкам-биатлонисткам и многим другим чудо-женщинам украинского спорта. 

&quot;Слуга народа&quot; Беленюк оказался в центре сексистского скандала&quot;Слуга народа&quot; Беленюк оказался в центре сексистского скандала&quot;Слуга народа&quot; Беленюк оказался в центре сексистского скандала

&quot;Слуга народа&quot; Беленюк оказался в центре сексистского скандалаНапомним, ранее мы писали о том, что в Черкассах охрана Зеленского влипла в скандал.

А также рассказывали о том, что нардеп от "Слуги народа" Беленюк начал рекламировать мороженое.

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