"Слуга народа" Беленюк оказался в центре сексистского скандала

Беленюк позволил себе унизить женщин-спортсменок
Украинский спортсмен, борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который прошел в Верховную Раду в партийном списке партии "Слуга народа", неудачно пошутил на своей странице в Instagram и оказался в центре грандиозного скандала.
Жан Беленюк опубликовал фотографию, на которой изображен он сам с цветами в одной руке и медалью в другой. В качестве подписи к снимку он использовал интерпретацию цитаты из знаменитого фильма "Бриллиантовая рука".
"Бабе-цветы, спортсменам – медали! Смотри, не перепутай, Кутузов. Всем позитивного воскресенья", - написал спортсмен.
Скриншот поста (instagram.com/zhanbeleniuk)
В комментариях к фотографии разгорелась ожесточенная дискуссия и споры. Многие пользователи указали на то, что известному спортсмену и будущему депутату должно быть стыдно за такие сексистские высказывания и он оскорбляет всех украинских спортсменок. Некоторые попытались напомнить, что это всего лишь цитата из советского фильма.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Черкассах охрана Зеленского влипла в скандал.
А также рассказывали о том, что нардеп от "Слуги народа" Беленюк начал рекламировать мороженое.