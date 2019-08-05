"Слуга народу" Беленюк опинився в центрі сексистського скандалу

Беленюк дозволив собі принизити жінок-спортсменок
Український спортсмен, борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який пройшов у Верховну Раду в партійному списку партії "Слуга народу", невдало пожартував на своїй сторінці в Instagram і опинився в центрі грандіозного скандалу.
Жан Беленюк опублікував фотографію, на якій зображений він сам з квітами в одній руці та медаллю в інший. Як підпис до світлини він використовував інтерпретацію цитати зі знаменитого фільму "Діамантова рука".
"Бабі-квіти, спортсменам – медалі! Дивись, не переплутай, Кутузов. Всім позитивної неділі", - написав спортсмен.
Скріншот поста (instagram.com/zhanbeleniuk)
У коментарях до фотографії розгорілася запекла дискусія і суперечки. Багато користувачів вказали на те, що відомому спортсмену і майбутньому депутату повинно бути соромно за такі сексистські висловлювання і він ображає всіх українських спортсменок. Деякі спробували нагадати, що це всього лише цитата з радянського фільму.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Черкасах охорона Зеленського влипла в скандал.
А також розповідали про те, що нардеп від "Слуги народу" Беленюк почав рекламувати морозиво.