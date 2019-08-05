"Слуга народу" Беленюк опинився в центрі сексистського скандалу

Жан Беленюк вляпався у скандал (Колаж РБК-Україна)

Беленюк дозволив собі принизити жінок-спортсменок

Український спортсмен, борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який пройшов у Верховну Раду в партійному списку партії "Слуга народу", невдало пожартував на своїй сторінці в Instagram і опинився в центрі грандіозного скандалу.

Жан Беленюк опублікував фотографію, на якій зображений він сам з квітами в одній руці та медаллю в інший. Як підпис до світлини він використовував інтерпретацію цитати зі знаменитого фільму "Діамантова рука".

"Бабі-квіти, спортсменам – медалі! Дивись, не переплутай, Кутузов. Всім позитивної неділі", - написав спортсмен.

Скріншот поста (instagram.com/zhanbeleniuk)

У коментарях до фотографії розгорілася запекла дискусія і суперечки. Багато користувачів вказали на те, що відомому спортсмену і майбутньому депутату повинно бути соромно за такі сексистські висловлювання і він ображає всіх українських спортсменок. Деякі спробували нагадати, що це всього лише цитата з радянського фільму.

Ну звичайно, "баби" не можуть бути спортсменами. Ні в якому разі. Та ще й отримувати медалі.

Обурена. Для нардепа писати щось подібне - сором.

От і виросло покоління, яке не дивилося "Діамантову руку". Не ганьбіть, це інтерпретація цитати, а не сексизм.

Розкажи це Яні Клочковій, Олі Харлан, Лілії Подкопаєвій, нашим дівчатам-біатлоністкам і багатьом іншим диво-жінкам українського спорту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Черкасах охорона Зеленського влипла в скандал.

А також розповідали про те, що нардеп від "Слуги народу" Беленюк почав рекламувати морозиво.