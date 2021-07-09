На случай апокалипсиса: появились фото секретного бункера королевы Елизаветы II

Бункер для королевской семьи состоит из трех этажей и занимает площадь почти в 10 тысяч метров. Находится бункер на глубине более 30 метров под землей.

Первая постройка была в 1940-х годах, а в 1952 году бункер решили расширить. Находится это укрытие под холмом Корсторфин в пригороде Эдинбурга.

Помещение рассчитано на саму королеву, членов ее семьи, членов британского правительства, военных, полиции, медиков и сотрудников ВВС.

Этот бункер является одним из самых крупных защитных сооружений в Великобритании и даже оборудован системой вещания ВВС на случай ядерной угрозы.

Этот бункер не единственный, есть защитные сооружения поменьше – например, в Рединге. Ранее эти объекты держали в секрете, но в 1963 году антивоенная группа активистов обнаружила одни из таких бункеров и предала их огласке.

В 1983 году старый бункер был выведен из эксплуатации, так как он пережил два пожара. С 2005 года его передали в частную собственность Scotscrown Ltd. Из помещения планируют сделать музей для туристов.

Как выглядит секретный бункер королевы Елизаветы II (Фото: dailystar)