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На випадок апокаліпсису: з'явилися фото секретного бункера королеви Єлизавети II

Автор: Анна Шиканова

Військовий бункер для захисту королеви Єлизавети II та інших членів королівської сім'ї побудували ще в 40-х роках. Служби Великобританії не виключали ймовірність ядерного вибуху в результаті погіршення відносин між Заходом і Радянським Союзом.

Як виглядає цей бункер, розповіли та показали на фото у виданні DailyStar.

Бункер для Королівської сім'ї складається з трьох поверхів і займає площу майже в 10 тисяч метрів. Знаходиться бункер на глибині понад 30 метрів під землею.

Перша споруда була в 1940-х роках, а в 1952 році бункер вирішили розширити. Знаходиться це укриття під пагорбом Корсторфін в передмісті Единбурга.

Приміщення розраховане на саму королеву, членів її сім'ї, членів британського уряду, військових, поліції, медиків і співробітників BBC.

Цей бункер є одним з найбільших захисних споруд у Великобританії та навіть обладнаний системою мовлення BBC на випадок ядерної загрози.

Цей бункер не єдиний, є захисні споруди менше – наприклад, в Редінгу. Раніше ці об'єкти тримали в секреті, але в 1963 році антивоєнна група активістів виявила одні з таких бункерів і оприлюднила документи та фото.

У 1983 році старий бункер був виведений з експлуатації, оскільки він пережив дві пожежі. З 2005 року його передали у приватну власність Scotscrown Ltd. З приміщення планують зробити музей для туристів.

Як виглядає секретний бункер королеви Єлизавети II (Фото: dailystar)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що королева Єлизавета вразила громадськість своїм вчинком.

А також розповідали про те, як відреагувала Єлизавета II на народження дочки Меган Маркл і Гаррі.

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