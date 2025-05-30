Сльози радості: 10 лайфхаків із цибулею для побуту, які вам сподобаються

Очищення решітки гриля

Цибуля чудово справляється з жиром і сажею на гарячій решітці гриля. Просто настроміть половинку цибулини на виделку й потріть нею решітку. Сік продезінфікує метал і прибере залишки їжі.

Усунення запаху фарби

Свіжонарізана цибуля в мисці з водою допомагає позбутися неприємного запаху в кімнаті після ремонту. Залиште її в приміщенні на ніч, а зранку добре провітріть. Разом із запахом цибулі зникнуть і хімічні випари.

Нарізання без сліз

Жувати жуйку під час нарізання цибулі - дієвий спосіб уникнути сліз. Також промивайте ножа і цибулю холодною водою. Це зменшить подразнюючі випари.

Захист від комарів

Цибуля - природний репелент, який відлякує комах. Натріть шкіру зрізом цибулини перед прогулянкою в лісі чи на дачі. Комарі триматимуться подалі, хоча запах може не сподобатись і людям.

Збереження авокадо свіжим

Половинка ріпчастої цибулі, покладена в контейнер з авокадо, уповільнює процес псування. Сірчисті сполуки цибулі захищають м’якоть від потемніння. Завдяки цьому авокадо залишиться свіжим на наступний день.

Ріпчаста цибуля - помічник у побуті (фото: Pixabay.com)

Очищення ножа від іржі

Якщо на ножі з’явилася іржа, просто поріжте ним сиру цибулину. Через кілька рухів сліди корозії зникнуть. Це простий, але ефективний спосіб повернути ножу блиск.

Захист скла від обмерзання

Щоб лобове скло авто не вкривалося льодом, увечері натріть його цибулею. Це створить захисну плівку, яка не дасть волозі замерзнути. Вранці скло залишиться чистим.

Подовження терміну зберігання цибулі

Щоб цибуля довше не псувалась, зберігайте її в паперовому пакеті з отворами. Отвори забезпечують вентиляцію, що запобігає загниванню. У таких умовах овоч може лежати кілька місяців.

Полірування металу

Сік цибулі відмінно полірує металеві поверхні. Змішайте подрібнену цибулю з водою й обробіть м’якою ганчіркою потрібну ділянку. Потім відполіруйте сухою тканиною для блиску.

Виведення мурах

Мурахи не переносять запаху сирої цибулі. Поставте тарілку з нарізаною цибулею там, де їх найбільше. Комахи швидко залишать ці місця.