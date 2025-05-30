Слезы радости: 10 лайфхаков с луком для быта, которые вам понравятся

Очистка решетки гриля

Лук прекрасно справляется с жиром и сажей на горячей решетке гриля. Просто насадите половинку луковицы на вилку и потрите ею решетку. Сок продезинфицирует металл и уберет остатки пищи.

Устранение запаха краски

Свеженарезанный лук в миске с водой помогает избавиться от неприятного запаха в комнате после ремонта. Оставьте его в помещении на ночь, а утром хорошо проветрите. Вместе с запахом лука исчезнут и химические испарения.

Нарезка без слез

Жевать жвачку во время нарезания лука - действенный способ избежать слез. Также промывайте нож и лук холодной водой. Это уменьшит раздражающие испарения.

Защита от комаров

Лук - природный репеллент, который отпугивает насекомых. Натрите кожу срезом луковицы перед прогулкой в лесу или на даче. Комары будут держаться подальше, хотя запах может не понравиться и людям.

Сохранение авокадо свежим

Половинка репчатого лука, положенная в контейнер с авокадо, замедляет процесс порчи. Сернистые соединения лука защищают мякоть от потемнения. Благодаря этому авокадо останется свежим на следующий день.

Репчатый лук - помощник в быту (фото: Pixabay.com)

Очистка ножа от ржавчины

Если на ноже появилась ржавчина, просто порежьте им сырую луковицу. Через несколько движений следы коррозии исчезнут. Это простой, но эффективный способ вернуть ножу блеск.

Защита стекла от обледенения

Чтобы лобовое стекло авто не покрывалось льдом, вечером натрите его луком. Это создаст защитную пленку, которая не даст влаге замерзнуть. Утром стекло останется чистым.

Продление срока хранения лука

Чтобы лук дольше не портился, храните его в бумажном пакете с отверстиями. Отверстия обеспечивают вентиляцию, что предотвращает загнивание. В таких условиях овощ может лежать несколько месяцев.

Полировка металла

Сок лука отлично полирует металлические поверхности. Смешайте измельченный лук с водой и обработайте мягкой тряпкой нужный участок. Затем отполируйте сухой тканью для блеска.

Выведение муравьев

Муравьи не переносят запаха сырого лука. Поставьте тарелку с нарезанным луком там, где их больше всего. Насекомые быстро покинут эти места.