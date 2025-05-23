Не тільки на сковорідку: 5 корисних лайфхаків з соняшниковою олією для побуту

Якщо ви думаєте, що соняшникова олія - це лише продукт для кухні, то ви багато втрачаєте. Цей звичайний продукт здатен замінити безліч побутових засобів і допомогти розв’язати різні домашні проблеми.

Витягти скалку

Якщо в шкіру потрапила скалка, це може бути дуже неприємно і боляче. Щоб полегшити її видалення, занурте уражену ділянку в соняшникову олію на 5-10 хвилин. Олія допоможе розм’якшити шкіру, і скалку буде простіше витягти.

Після цього обережно спробуйте її дістати пінцетом або голкою. Цей метод безпечний і не потребує спеціальних засобів. Якщо ж скалка дуже глибока, зверніться до лікаря.

Видалити наклейки

Нові банки, пляшки або посуд часто мають наклейки, які складно зняти, залишаючи липкі сліди. Щоб легко позбутися цих слідів, змочіть наклейку соняшниковою олією і залиште на 10 хвилин. Після цього наклейка почне легко відставати, а липкий залишок можна без проблем витерти.

Олія розчиняє клей і не псує поверхню. Такий спосіб простий і не потребує дорогих хімікатів. Це ідеальне рішення для очищення скляних або пластикових поверхонь.

Відкрити важко закриту банку

Іноді відкриття банки з консервами перетворюється на справжній виклик, особливо коли немає відкривачки. Допоможе соняшникова олія: капніть кілька крапель під кришку, поверніть банку догори дригом, щоб олія проникла під кришку і змастила різьбу.

Через кілька хвилин відкривати буде значно легше. Якщо хочете зробити це максимально акуратно, використовуйте піпетку для нанесення олії. Цей простий трюк заощадить сили і нерви.

Соняшникова олія - чудовий засіб у побуті (фото: Freepik.com)

Видалити жуйку з підошви та поверхонь

Якщо випадково наступили на жуйку, прибрати її з підошви непросто. Нанесіть соняшникову олію на забруднену ділянку і залиште на 15-20 хвилин. Олія розм’якшить жуйку, після чого її можна буде обережно зішкребти тупим предметом, наприклад, ножем або ножицями.

Цей спосіб також підійде для очищення жуйки зі столу, стільців та інших твердих поверхонь. Головне - не поспішайте і дайте олії подіяти. Такий лайфхак ефективний і не шкодить речам.

Полірувати меблі та доглядати за шкірою

Соняшникова олія - прекрасний засіб для оновлення вигляду меблів із пластику, дерева або шкіри. Просто нанесіть кілька крапель на м’яку безворсову тканину і круговими рухами втирайте олію в поверхню.

Це швидко поверне блиск і усуне невеликі подряпини. Якщо потрібно, після полірування протріть меблі сухою чистою тканиною.

Також цей спосіб добре підходить для догляду за старими шкіряними виробами - сумками, ременями або взуттям. Вони стануть більш м’якими і набудуть свіжого вигляду.