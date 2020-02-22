Словно статуэтка: Ани Лорак впечатлила фанов кукольной фигурой

Ани Лорак удивила изящной фигурой
Ани Лорак опубликовала в соцсети фото и приятно удивила поклонников своим молодым видом. Соответствующий снимок исполнительница разместила на своей странице в Instagram.
Ани Лорак позирует на снимке в облегающем черном платье с глубоким декольте, которое удачно подчеркивает ее кукольную фигуру. "Мне нравится, когда на фото есть эмоция. Ч/б или цвет?" - спросила у фанов исполнительница.
Поклонники тут же принялись отвечать на вопрос Ани Лорак, разделившись при этом на две группы. Помимо того, некоторые решили отметить, что у артистки хорошая фигура:
Ани Лорак впечатлила фанов кукольной фигурой
Напомним, что ранее популярная украинская исполнительница Ани Лорак неприятно удивила фанатов. Звезда привела свою дочь на мюзикл, однако не позаботилась о том, чтобы тепло одеть 8-летнюю Софию. Соответствующий снимок опубликован в соцсети Instagram.