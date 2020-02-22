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Немов статуетка: Ані Лорак вразила фанів ляльковою фігурою

STYLERПерсони    22.02.2020 - 14:00
Немов статуетка: Ані Лорак вразила фанів ляльковою фігурою
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак здивувала витонченою фігурою

Ані Лорак опублікувала у соцмережі фото і приємно здивувала шанувальників своїм молодим виглядом. Відповідний знімок виконавиця розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Ані Лорак позує на знімку у відвертій чорній сукні з глибоким декольте, яке вдало підкреслює її лялькову фігуру. "Мені подобається, коли на фото є емоція. Ч/б або колір?" - запитала у фанів виконавиця.

Шанувальники відразу почали відповідати на запитання Ані Лорак, розділившись на дві групи. Крім того, деякі вирішили відзначити, що у артистки гарна фігура:

  • Колір!
  • Чорно-білий знімок краще.
  • Обидві фотографії неймовірно красиві. Дивитися на вас-одне задоволення.
  • Немов статуетка!
  • На першому фото набагато яскравіше виражена емоція.
  • Ви прекрасні на будь-якому фото.
  • Ідеально, просто супер
  • І так, і так круто, емоції не сховаєш.
  • Чорно-біла фотографія передає більше емоцій і переживань, ніж кольорова. А так, обидві фотографії виглядають відмінно.

Немов статуетка: Ані Лорак вразила фанів ляльковою фігурою

Ані Лорак вразила фанів лялькової фігурою

Нагадаємо, що раніше популярна українська виконавиця Ані Лорак неприємно здивувала фанатів. Зірка привела свою дочку на мюзикл, однак не подбала про те, щоб тепло одягнути 8-річну Софію. Відповідний знімок опублікований у соцмережі Instagram.

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Новини України Ані Лорак
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