У слова "попкорн" є чимало українськіх відповідників: найцікавіші варіанти від мовознавців

Гарматки

Назва походить від слова "гармата", оскільки кукурудзяні зерна під час приготування вибухають, наче маленькі снаряди.

Кукурудзянки

Простий і очевидний варіант, що прямо вказує на походження продукту.

Бабах-кукурудза

Жартівлива й креативна назва, яка передає звук вибуху під час приготування попкорну.

Трісканці

Варіант походить від слова "тріскатися", що чудово описує процес розкриття кукурудзяних зерен.

Лопанці

Ще один образний варіант, пов’язаний зі звуками "лопання" під час смаження.

Пухкурудза

Слово утворене від "пухкий" та "кукурудза" - передає легку, повітряну текстуру ласощів.

А які ще слова підійдуть?

Мовознавець Віктор Дяченко нагадав слова "баранці", "бахканці" та "повітряна кукурудза".

У Запорізькій області використовують слово "барани", а в Одеській - "пуканці", у Вінницькій можна почути слово "пукоші".

Попри наявність цікавих українських відповідників, слово "попкорн" уже вкоренилося в нашій мові та широко використовується.

Однак мовознавці закликають експериментувати й адаптувати українські варіанти, адже мова - жива й постійно розвивається.