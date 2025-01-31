У слова "попкорн" есть немало украинских соответствий: самые интересные варианты от языковедов

Ранее мы писали о том, как ласково сказать на украинском "бабушка".

А еще рассказывали о том, как называют на украинском звуки, которые издают котики.

При написании материала были использованы источники: Институт украинского языка НАН Украины, блог языковеда Виктора Дяченко на "Суспільному", материалы Украинского языково-информационного фонда.