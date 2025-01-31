У слова "попкорн" есть немало украинских соответствий: самые интересные варианты от языковедов

Попкорн - любимый перекус во время просмотра фильмов у многих украинцев, а вот его название в украинском языке вызывает дискуссии. Это слово заимствовано из английского popcorn (от pop - "трескаться" и corn - "кукуруза"). А есть ли альтернативные соответствия на украинском?
Какими словами можно заменить английское слово "попкорн" в украинском языке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Название происходит от слова "гармата", поскольку кукурузные зерна во время приготовления взрываются, как маленькие снаряды.
Простой и очевидный вариант, прямо указывающий на происхождение продукта.
Шуточное и креативное название, которое передает звук взрыва во время приготовления попкорна.
Вариант происходит от слова "тріскатися", что прекрасно описывает процесс раскрытия кукурузных зерен.
Еще один образный вариант, связанный со звуками "лопання" во время жарки.
Слово образовано от "пухкий" и "кукурудза" - передает легкую, воздушную текстуру лакомства.
Языковед Виктор Дяченко напомнил слова "баранці", "бахканці" и "повітряна кукурудза".
В Запорожской области используют слово "барани", а в Одесской - "пуканці", в Винницкой можно услышать слово "пукоші".
Несмотря на наличие интересных украинских соответствий, слово "попкорн" уже укоренилось в нашем языке и широко используется.
Однако языковеды призывают экспериментировать и адаптировать украинские варианты, ведь язык - живой и постоянно развивается.
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При написании материала были использованы источники: Институт украинского языка НАН Украины, блог языковеда Виктора Дяченко на "Суспільному", материалы Украинского языково-информационного фонда.