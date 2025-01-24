Як сказати "бабушка" українською правильно: добірка найтепліших варіантів

Слова, що наповнені теплом і ніжністю, здатні торкнутися душі. Особливо, коли ви звертаєтеся до найрідніших людей. Українська мова пропонує безліч милозвучних назв для однієї з найрідніших людей - бабусі.

Як українською буде "бабушка", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Словник української мови.

Дуже часто у побуті ми чуємо слово "бабушка", яке, хоч і стало звичним для багатьох українців, є суржиком.

Ви неодноразово могли чути такі фрази: "Моя бабушка найкраща", "Мені бабушка приготувала на обід смачний супчик", "Моя бабушка любить дивитися серіали", або навіть "Якась бабушка продавала квіти біля нашого будинку, то я всі букети в неї купила". Проте, якщо ви прагнете використовувати гарну та красиву українську мову, варто відмовитися від цього варіанту.

Насправді в українській мові існує безліч прекрасних слів, що заміняють слово "бабушка". Одним з найпоширеніших варіантів є "бабуся" - ніжніша форма від "баба".

У словнику української мови можна знайти таке пояснення: "бабуся - це пестливий варіант слова баба". Вживаючи "бабуся", ви висловлюєте не лише пошану, а й теплоту, ніжність у ставленні до цієї дорогої людини.

"- Чи воли, бабусю, говорять?.. - питає Чіпка в Оришки" (Панас Мирний, 1954),

"Взяла зілля, поклонилась: - Спасибі, бабусю!" (Тарас Шевченко, 1951).

Ще одним варіантом є слово "баба". Це слово теж є цілком допустимим, і в тлумачному словнику можна знайти значення: "баба - мати батька чи матері" або "стара жінка". Однак, у порівнянні з "бабусею", воно може мати менш лагідний відтінок.

"Був собі дід та баба. З давнього давна, у гаї над ставом, Удвох собі на хуторі жили" (Тарас Шевченко, 1951),

"Баба глянула на Горпину, і в старих очах заграв жаль" (Панас Мирний, 1954).

Однак на цьому не варто зупинятися, адже українська мова пропонує й інші милозвучні варіанти.

Наприклад, можна використовувати такі слова, як: бабка, бабунця, бабуня, бабусенька, бабусечка, бабця.

Кожне з них має свій унікальний відтінок і може стати чудовим способом виразити свою любов і повагу до бабусі.