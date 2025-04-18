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Слова-пастки в українській мові: ці три майже всі плутають щодня

П'ятниця 18 квітня 2025 08:00
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Слова-пастки в українській мові: ці три майже всі плутають щодня Які три українських слова ми плутаємо щодня (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ми звикли говорити деякі звичні слова або вирази, які насправді можуть бути мовними пастками. Вони звучать знайомо, ми їх використовуємо щодня, але ці слова мають інше значення або є кальками з інших мов.

Які три слова насправді мають інше значення, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення тренера з ораторського мистецтва Павла Мацьопи в Instagram.

Деякі слова здаються правильними, бо ми звикли їх вживати. Та насправді вони можуть бути кальками або мати зовсім інше значення, ніж ми думаємо. Ось три слова, які має знати кожен українець:

"Правий" - не завжди правильний

Слово "правий" має кілька значень: той, що протилежний лівому, той, хто невинний або справедливий.

Але не варто казати "я правий", коли маєш на увазі, що твоя думка "слушна". Український відповідник - "слушний", "маю рацію" або "моя правда".

"У розгарі" - ні, "у розповні" - так

Фраза "у розгарі" - калька з російської. Коли говоримо про пік активності або найактивнішу фазу якогось процесу, правильніше казати "у розповні" - наприклад, у "розповні" роботи чи подій.

Рукавиці - це не рукавички

"Перчатки" - слово не наше, а російське. В українській мові є чіткий поділ:

Рукавиці - з одним відділенням для пальців (пальці разом),

Рукавички - де кожен палець має свій отвір.

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