Слова-ловушки в украинском языке: эти три почти все путают каждый день

Мы привыкли говорить некоторые привычные слова или выражения, которые на самом деле могут быть языковыми ловушками. Они звучат знакомо, мы их используем ежедневно, но эти слова имеют другое значение или являются кальками из других языков.

Какие три слова на самом деле имеют другое значение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения тренера по ораторскому искусству Павла Мацьопы в Instagram .

Некоторые слова кажутся правильными, потому что мы привыкли их употреблять. Но на самом деле они могут быть кальками или иметь совсем другое значение, чем мы думаем. Вот три слова, которые должен знать каждый украинец:

"Правий" - не всегда правильный

Слово "правий" имеет несколько значений: тот, который противоположен левому, тот, кто "невинний" или "справедливий"

Но не стоит говорить "я правий", когда имеешь в виду, что твое мнение "правильное". Украинский аналог - "слушний", "маю рацію" или "моя правда".

"В розгарі" - нет, "у розповні" - да

Фраза "в розгарі" - калька с русского. Когда говорим о пике активности или самой активной фазе какого-то процесса, правильнее говорить "у розповні" - например, в "у розповні" работы или событий.

"Рукавиці" - это не "рукавички"

"Перчатки" - слово не наше, а русское. В украинском языке есть четкое разделение:

"Рукавиці" - с одним отделением для пальцев (пальцы вместе),

"Рукавички" - где каждый палец имеет свое отверстие.