ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Слова оказались пророческими: действия Меган Маркл предвидели уже давно

STYLERПерсоны    17.02.2020 - 08:01
Слова оказались пророческими: действия Меган Маркл предвидели уже давно
Меган Маркл оказалась в центре скандала (фото: stylecaster.com)

Меган Маркл попала в центр обсуждений

Меган Маркл, которая забрала принца Гарри из королевской семьи, попала в громкий скандал. Оказывается, в прошлом году известная писательница Жермен Грир сказала о герцогине такую фразу, которая в дальнейшем оказалась пророческой. Об этом информирует The Guardian.

В прошлом году Грир сказала о Маркл: "Я надеюсь, что она сбежит, но, возможно, она возьмет Гарри с собой". Также Грир рассказала о том, как они могут "скатиться в полную безвестность".

Слова оказались пророческими: действия Меган Маркл предвидели уже давноМеган Маркл оказалась в центре скандала

Также Грир считает, что герцогиня никогда не любила своего супруга. А ее местонахождение рядом с ним - желание добиться легкой славы.

Однако Маркл была оскорблена ранее по бесчисленным причинам, также по расовому признаку. Связано это с тем, что герцогиня идет против системы и пытается делать то, что ей нравится, а не то, что диктует общество.

Ранее мы писали, как Меган Маркл проводит время в Канаде. Источники утверждают, что Маркл наслаждается спокойной и размеренной жизнью в Канаде. За границей герцогиня испытывает значительно меньше стресса. Она ходит в походы, готовит дома, проводит время со своими собаками и маленьким сыном Арчи.

Счастливая и беззаботная: в сети появилось забавное фото Меган Маркл в цилиндре с вуалью Отказались вручать "Оскар": Меган Маркл и принц Гарри шокировали заявлением
Новости Украины Меган Маркл
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь