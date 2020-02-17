Слова оказались пророческими: действия Меган Маркл предвидели уже давно

Меган Маркл оказалась в центре скандала (фото: stylecaster.com)

Меган Маркл попала в центр обсуждений

Меган Маркл, которая забрала принца Гарри из королевской семьи, попала в громкий скандал. Оказывается, в прошлом году известная писательница Жермен Грир сказала о герцогине такую фразу, которая в дальнейшем оказалась пророческой. Об этом информирует The Guardian.

В прошлом году Грир сказала о Маркл: "Я надеюсь, что она сбежит, но, возможно, она возьмет Гарри с собой". Также Грир рассказала о том, как они могут "скатиться в полную безвестность".

Меган Маркл оказалась в центре скандала

Также Грир считает, что герцогиня никогда не любила своего супруга. А ее местонахождение рядом с ним - желание добиться легкой славы.

Однако Маркл была оскорблена ранее по бесчисленным причинам, также по расовому признаку. Связано это с тем, что герцогиня идет против системы и пытается делать то, что ей нравится, а не то, что диктует общество.

Ранее мы писали, как Меган Маркл проводит время в Канаде. Источники утверждают, что Маркл наслаждается спокойной и размеренной жизнью в Канаде. За границей герцогиня испытывает значительно меньше стресса. Она ходит в походы, готовит дома, проводит время со своими собаками и маленьким сыном Арчи.