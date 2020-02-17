Слова виявилися пророчими: дії Меган Маркл передбачали вже давно

Меган Маркл опинилася в центрі скандалу (фото: stylecaster.com)

Меган Маркл потрапила в центр обговорень

Меган Маркл, яка забрала принца Гаррі з королівської сім'ї, потрапила в гучний скандал. Виявляється, у минулому році відома письменниця Жермен Грір сказала про герцогиню таку фразу, яка в подальшому виявилася пророчою. Про це інформує The Guardian.

У минулому році Грір сказала про Маркл: "Я сподіваюся, що вона втече, але, можливо, вона візьме Гаррі з собою". Також Грір розповіла про те, як вони можуть "скотитися в повну невідомість".

Меган Маркл опинилася в центрі скандалу

Також Грір вважає, що герцогиня ніколи не любила свого чоловіка. А її місцезнаходження поруч з ним - бажання домогтися легкої слави.

Однак Маркл ображали й раніше за безліччю причин, а також - за расовою ознакою. Пов'язано це з тим, що герцогиня йде проти системи і намагається робити те, що їй подобається, а не те, що диктує суспільство.

Раніше ми писали, як Меган Маркл проводить час в Канаді. Джерела стверджують, що Маркл насолоджується спокійним і розміреним життям в Канаді. За кордоном герцогиня відчуває значно менше стресу. Вона ходить у походи, готує вдома, проводить час зі своїми собаками і маленьким сином Арчі.