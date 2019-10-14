Сломал стереотипы: Гончарук посетил рок-вечеринку ветеранов (фото)

Премьер-министр Украины вышел на сцену киевского паба
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук внезапно появился на рок-вечеринке ветеранов, приуроченной ко Дню защитника Украины, в одном из столичных пабов. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Оксана Коляда на своей странице в социальной сети Facebook.
В воскресенье вечером, 13 октября, в одном из пабов города Киева была организована вечеринка для ветеранов, на которой выступила группа "Сокира Перуна". Во время выступления рок-группы в зале начался ажиотаж, так как на мероприятии появился премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Ломаем стереотипы. Ветераны крутые! День защитника – это крутая вечеринка. Это крутые рок-исполнители и много своих. Так тепло и хорошо давно не было! Алексей Гончарук – премьер-министр Украины, еще ни один глава правительства такого не делал! Респект от всех!" – написала Оксана Коляда.
Фото: facebook.com/Оксана Гаврилюк
Алексей Гончарук вышел на сцену и даже сказал несколько слов для присутствующих ветеранов.
Известно, что все собранные средства во время вечеринки пойдут на реабилитацию военных в киевском военном госпитале.
Фото: facebook.com/Оксана Гаврилюк
Пользователи в комментариях под постом министра по делам ветеранов начали активно обсуждать визит Алексея Гончарука на рок-вечеринку.