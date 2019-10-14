Зламав стереотипи: Гончарук відвідав рок-вечірку ветеранів (фото)

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук раптово з'явився на рок-вечірці ветеранів, приуроченої до Дня захисника України, в одному зі столичних пабів. Про це повідомила міністр у справах ветеранів Оксана Коляда на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У неділю ввечері, 13 жовтня, в одному з пабів міста Києва була організована вечірка для ветеранів, на якій виступила група "Сокира Перуна". Під час виступу рок-групи в залі почався ажіотаж, так як на заході з'явився прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Ламаємо стереотипи. Ветерани круті! День захисника – це крута вечірка. Це круті рок-виконавці та багато своїх. Так тепло і добре давно не було! Олексій Гончарук – прем'єр-міністр України, ще жоден глава уряду такого не робив! Респект від усіх!" – написала Оксана Коляда.

Фото: facebook.com/Оксана Гаврилюк

Олексій Гончарук вийшов на сцену і навіть сказав кілька слів для присутніх ветеранів.

Відомо, що всі зібрані кошти під час вечірки підуть на реабілітацію військових у київському військовому госпіталі.

Фото: facebook.com/Оксана Гаврилюк

Користувачі в коментарях під постом міністра у справах ветеранів почали активно обговорювати візит Олексія Гончарука на рок-вечірку.