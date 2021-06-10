Слоган "Героям слава" на футболках сборной Украины запретили: что теперь будет с формой

В УЕФА проанализировали "более глубоко" форму сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы - 2020 после запроса со стороны Российского футбольного союза.

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Напомним, на экипировку спортсменов нанесена карта Украины, а также слоганы "Слава Украине" и "Героям слава". Остальную символику на форме, кроме "Героям слава", оставить разрешили.

Отметим, что пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков подтвердил, что УЕФА действительно потребовала убрать с формы вторую часть слогана - "Героям слава!"

Хотя надпись находится на той части футболки, что практически не видна, форму, вероятно, переделают.

"Скорее всего, форма будет переделываться", - заявил Васильков.

Украинцы уже успели сыграть в новой форме

Сборная Украины уже успела сыграть в новой форме товарищеский матч с Кипром в Харькове. Причем наши спортсмены триумфально победили со счетом 4:0.

Учитывая, что следующий матч сборной Украины состоится в воскресенье и новую форму могут не успеть изготовить, то надпись могут просто заклеить.

Так, 13 июня, сборная Нидерландов сыграет с командой Украины в рамках 1-го тура группового этапа Евро-2020. Игра пройдет на "Йохан Кройфф Арене" в Амстердаме.

Как выглядит новая форма украинских футболистов

Та самая надпись "Героям слава", которая наделала шума, находится с изнаночной стороны сзади в пройме головы.

Спереди тиснением нанесена карта Украины с Крымом, а сзади - надпись "Слава Україні".

Фото: Новая форма сборной Украины по футболу будет изменена (facebook.com/andriy.pavelko)