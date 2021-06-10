Слоган "Героям слава" на футболках збірної України заборонили: що тепер буде з формою

В УЄФА проаналізували "більш глибоко" форму збірної України на майбутній Чемпіонат Європи-2020 після запиту з боку російського футбольного союзу.

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Нагадаємо, на екіпіровку спортсменів нанесена карта України, а також слогани "Слава Україні" і "Героям слава". Іншу символіку на формі, крім "Героям слава", залишити дозволили.

Зазначимо, що прес-аташе головного тренера збірної України Андрія Шевченка Микола Васильков підтвердив, що УЄФА дійсно зажадала прибрати з форми другу частину слогану - "Героям слава!"

Хоча напис знаходиться на тій частині футболки, що практично не видно, форму, ймовірно, перероблять.

"Швидше за все, форма буде перероблятися", - заявив Васильков.

Українці вже встигли зіграти в новій формі

Збірна України вже встигла зіграти в новій формі товариський матч з Кіпром у Харкові. Причому наші спортсмени тріумфально перемогли з рахунком 4:0.

Враховуючи, що наступний матч збірної України відбудеться в неділю і нову форму можуть не встигнути виготовити, то напис можуть просто заклеїти.

Так, 13 червня, збірна Нідерландів зіграє з командою України в рамках 1-го туру групового етапу Євро-2020. Гра пройде на "Йохан Кройфф арені" в Амстердамі.

Як виглядає нова форма українських футболістів

Та сама напис "Героям слава", яка наробила шуму, знаходиться з виворітного боку ззаду в проймі голови.

Спереду тисненням нанесена карта України з Кримом, а ззаду - напис "Слава Україні".

Фото: Нова форма збірної України з футболу буде змінена (facebook.com/andriy.pavelko)