Слоеное тесто дома: Клопотенко раскрыл секрет простого приготовления

Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как быстро и просто приготовить слоеное тесто дом. Победитель шоу МастерШеф поделился двумя вариантами его готовки - с добавлением дрожжей и без них. А дальше - выбор за вами!
Об этом кулинар рассказал на личном сайте.
Самой главное, уверен Клопотенко, это раскатка теста. Именно благодаря ей тесто становится слоеным при выпекании.
Ингредиенты:
Мука - 500 г
Сахарная пудра - 60 г
Сухое молоко - 10 г
Соль - 2 ч. л.
Сливочное масло - 350 г (100 г размягченного и 250 г холодного для расслаивания)
Свежие дрожжи - 25 г
Вода - 230 мл
Пошаговое приготовление теста
Отложите 100 г масла, чтобы оно размягчилось. Остальные 250 г положите в холодильник. Возьмите глубокую миску и соедините в ней 500 г муки, 100 г мягкого масла, 60 г сахарной пудры, 10 г сухого молока и 2 ч. л. соли. Раскрошите в миску 25 г свежих дрожжей. Влейте в миску 230 мл воды.
Замесите эластичное однородное тесто, которое не будет прилипать к рукам.
Присыпьте доску или кухонную поверхность мукой и раскатайте готовое тесто в пласт средней толщины. Главное тут, чтоб тесто не прилипало к поверхности.
Нарежьте 250 г холодного сливочного масла не слишком тонкими слайсами. Разложите нарезанные кусочки на раскатанное тесто. Раскладывайте по центру, примерно в форме ромба, чтоб края оставались свободными.
Заверните свободные края теста к центру. Нужно, чтоб тесто полностью покрыло слой масла. Слегка раскатайте пласт, но так, чтобы масло оставалось внутри и не просачивалось через тесто.
После последнего раза обрежьте края раскатанного теста, чтоб слои теста лучше раскрылись.
Ингредиенты:
Пошаговое приготовление
Ранее кулинар Сергей Джуренко также дал свой рецепт приготовления слоеного теста.
Также Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить домашний майонез, после которого вы больше никогда не пойдете за магазинным.