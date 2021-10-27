Слоеное тесто дома: Клопотенко раскрыл секрет простого приготовления

Самой главное, уверен Клопотенко, это раскатка теста. Именно благодаря ей тесто становится слоеным при выпекании.

Дрожжевое слоеное тесто

Ингредиенты:

Мука - 500 г

Сахарная пудра - 60 г

Сухое молоко - 10 г

Соль - 2 ч. л.

Сливочное масло - 350 г (100 г размягченного и 250 г холодного для расслаивания)

Свежие дрожжи - 25 г

Вода - 230 мл

Пошаговое приготовление теста

Отложите 100 г масла, чтобы оно размягчилось. Остальные 250 г положите в холодильник. Возьмите глубокую миску и соедините в ней 500 г муки, 100 г мягкого масла, 60 г сахарной пудры, 10 г сухого молока и 2 ч. л. соли. Раскрошите в миску 25 г свежих дрожжей. Влейте в миску 230 мл воды.

Замесите эластичное однородное тесто, которое не будет прилипать к рукам.

Присыпьте доску или кухонную поверхность мукой и раскатайте готовое тесто в пласт средней толщины. Главное тут, чтоб тесто не прилипало к поверхности.

Нарежьте 250 г холодного сливочного масла не слишком тонкими слайсами. Разложите нарезанные кусочки на раскатанное тесто. Раскладывайте по центру, примерно в форме ромба, чтоб края оставались свободными.

Заверните свободные края теста к центру. Нужно, чтоб тесто полностью покрыло слой масла. Слегка раскатайте пласт, но так, чтобы масло оставалось внутри и не просачивалось через тесто.

Переложите пласт теста с маслом на пергамент и оставьте в холодильнике на 1 час. Потом достаньте и снова раскатайте в пласт. Сложите "книжечкой" и снова оставьте в холодильнике на 1 час. Повторите эту процедуру минимум 4 раза, но чем больше, тем лучше.

После последнего раза обрежьте края раскатанного теста, чтоб слои теста лучше раскрылись.

Бездрожжевое слоеное тесто

Ингредиенты:

Сливочное масло - 250 г

Мука - 300 г

Вода - 150 г

Соль - 10 г

Сахар - 1 щепотка

Пошаговое приготовление