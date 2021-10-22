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Клопотенко дал рецепт домашнего майонеза: попробуете раз и больше никогда не купите магазинный!

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Пятница 22 октября 2021 19:02
Клопотенко дал рецепт домашнего майонеза: попробуете раз и больше никогда не купите магазинный! Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Евгений Клопотенко рассказал, как легко быстро и просто приготовить домашний майонез, который взорвет вкусовые рецепторы. Ресторатор уверяет, попробовав такой соус один раз, вы больше никогда не купить магазинный.

Из чего состоит домашний майонез, как его приготовить, все секреты и нюансы - рассказал кулинар на личном сайте.

Ингредиенты для майонеза:

  • Желток - 2 шт.
  • Подсолнечное масло - 125-150 мл
  • Горчица - 10 г
  • Сок лимона - 1 ст. л.
  • Щепотка соли

Вот так будет выглядеть ваш идеальный соус:

Клопотенко дал рецепт домашнего майонеза: попробуете раз и больше никогда не купите магазинный!

Пошаговый рецепт приготовления соуса

Отделите белки от желтков. Положите желтки и горчицу в стеклянную или металлическую миску, достаточно большую для того, чтобы в ней можно взбить соус венчиком.

Слегка взбейте желтки с горчицей при помощи венчика. Добавьте сок лимона, щепотку соли и хорошо взбейте смесь. Она должна стать однородной.

Клопотенко дал рецепт домашнего майонеза: попробуете раз и больше никогда не купите магазинный!Клопотенко дал рецепт домашнего майонеза: попробуете раз и больше никогда не купите магазинный!

В полученную массу маленькой струйкой добавьте подсолнечное масло, не забывая постоянно взбивать. Чуть-чуть добавили - взбили венчиком, еще чуть-чуть добавили - снова взбили венчиком.

Когда останется последние 5 граммов масла, и вы выльете его в соус, хорошо размешав, майонез будет готов. Вы сможете добавлять его в абсолютно любые блюда в качестве холодного соуса.

Клопотенко дал рецепт домашнего майонеза: попробуете раз и больше никогда не купите магазинный!Клопотенко дал рецепт домашнего майонеза: попробуете раз и больше никогда не купите магазинный!

Клопотенко напомнил, что майонез - продукт скоропортящийся, поэтому после приготовления его можно хранить в холодильнике всего несколько суток после приготовления.

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить простой яблочный пирог на кефире.

Также кулинар дал рецепт настоящего омлета, в который не нужно добавлять молоко.

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Евгений Клопотенко
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