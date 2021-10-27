Листкове тісто вдома: Клопотенко розкрив секрет простого приготування

Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як швидко і просто приготувати листкове тісто вдома. Переможець шоу МастерШеф поділився двома варіантами його готування - з додаванням дріжджів і без них. А далі - вибір за вами!
Про це кулінар розповів на особистому сайті.
Найголовніше, впевнений Клопотенко, це розкатування тіста. Саме завдяки йому тісто стає листковим при випіканні.
Інгредієнти:
Борошно - 500 г
Цукрова пудра - 60 г
Сухе молоко - 10 г
Сіль - 2 ч. л.
Вершкове масло - 350 г (100 г розм'якшеного і 250 г холодного для розшаровування)
Свіжі дріжджі - 25 г
Вода - 230 мл
Покрокове приготування тіста
Відкладіть 100 г масла, щоб воно розм'якшилося. Решту 250 г покладіть в холодильник. Візьміть глибоку миску і з'єднайте в ній 500 г борошна, 100 г м'якого масла, 60 г цукрової пудри, 10 г сухого молока і 2 ч. л. солі. Розкришіть в миску 25 г свіжих дріжджів. Влийте в миску 230 мл води.
Замісіть еластичне однорідне тісто, яке не буде прилипати до рук.
Присипте дошку або кухонну поверхню борошном і розкачайте готове тісто в пласт середньої товщини. Головне тут, щоб тісто не прилипало до поверхні.
Наріжте 250 г холодного вершкового масла не надто тонкими слайсами. Розкладіть нарізані шматочки на розкатане тісто. Розкладайте по центру, приблизно в формі ромба, щоб краї залишалися вільними.
Загорніть вільні краї тіста до центру. Потрібно, щоб тісто повністю покрило шар масла. Злегка розкачайте пласт, але так, щоб масло залишалося всередині і не просочувалося через тісто.
Після останнього разу обріжте краї розкатаного тіста, щоб шари тіста краще розкрилися.
Інгредієнт:
Покрокове приготування
Раніше кулінар Сергій Джуренко також дав свій рецепт приготування листкового тіста.
Також Євген Клопотенко розповів, як приготувати домашній майонез, після якого ви більше ніколи не підете за магазинним.