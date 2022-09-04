Сливовый пирог из газеты New York Times: простое воплощение легендарного рецепта

У сливового пирога "из газеты New York Times" очень интересная история, которая сделала этот простой бисквит со сливами легендарным. Гениальность блюда, как часто бывает, кроется в простоте. Поэтому, предлагаем воплотить этот рецепт в жизнь.
Читайте ниже в материале Styler пошаговое приготовление, историю десерта и конечно же смотрите видеоинструкцию.
The New York Times публиковали рецепт сливового пирога от кулинарки Мариан Буррос каждый сентябрь с 1983 по 1989 год. Впоследствии редакция поняла, что достаточно, и решила напечатать рецепт в последний раз.
Для того, чтобы все желающие могли его вырезать и сохранить, его даже напечатали более крупным шрифтом и с пунктирной линией по контуру. Конечно же, это не помогло - редакцию завалили гневными письмами.
К счастью, сейчас, благодаря интернету мы можем воссоздать этот десерт на своей кухне.
Сливовый пирог из New York Times-очень просто и вкусно (скриншот: YouTube/LISA DEREZA
Сперва разогрейте духовку до 180 градусов.
Смешайте сахар и мягкое масло в миске. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и яйца и хорошо взбейте.
Ложкой выложите тесто в форму диаметром 20-25 см. Из слив удалите косточки и разрежьте пополам. Положите половинки сливы кожицей кверху сверху на тесто.
Слегка посыпьте сахаром и сбрызните лимонным соком, в зависимости от сладости фруктов. Посыпьте корицей по вкусу.
Выпекайте примерно час. Достаньте и охладите. Пирог можно подавать просто так, а можно со взбитыми сливками или мороженым.
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