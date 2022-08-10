Банановый пирог за 20 минут: легче и вкуснее уже не будет

Если вы любите полакомиться сладкими десертами, вам непременно нужно попробовать сделать банановый пирог по нашему рецепту.

Ингредиенты

Для приготовления вкуснейшего бананового пирога понадобится:

Песочное печенье - 250 г

Сливочное масло - 150 г

Сливки - 400 мл

Бананы - 4 шт.

Вареная сгущенка - 325 мл

Кофе растворимый - 1 чайная ложка

Сахарная пудра - 1 столовая ложка

Способ приготовления

Чтобы приготовить этот пирог, нам действительно понадобится немного времени.

Сначала перетрите печенье в блендере или вручную.

В перетертое печенье добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте до однородного состояния.

Полученное печенье выкладываем на дно формы для выпекания и отправляем его в печь на 10 минут при 170 градусах, чтобы из печенья получился полноценный корж.

Далее выкладываем вареную сгущенку на корж и распределяем равномерно вдоль всей поверхности.

Вот и настало время бананов. Нам надо разрезать бананы вдоль и выложить на сгущенку.

Теперь последний "этюд" в виде взбитых сливок. Берем сливки и взбиваем их с растворимым кофе и сахарной пудрой, после чего покрываем бананы кремом.

Вот и все готово! Конечно, для того чтобы пирог стал вкуснее, ему нужно дать постоять 1,5-2 часа, но кто вам может запретить его попробовать сейчас?

Смотрите ниже видеоинструкцию по приготовлению пирога: