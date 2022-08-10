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Банановый пирог за 20 минут: легче и вкуснее уже не будет

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Среда 10 августа 2022 08:20
Банановый пирог за 20 минут: легче и вкуснее уже не будет Банановый пирог это не просто вкусно, а еще и легко (фото: pixabay)
Автор: Никита Мельников

Если вы любите полакомиться сладкими десертами, вам непременно нужно попробовать сделать банановый пирог по нашему рецепту.

Читайте, как приготовить банановый пирог за считанные минуты в нашем материале Styler далее.

Ингредиенты

Для приготовления вкуснейшего бананового пирога понадобится:

  • Песочное печенье - 250 г
  • Сливочное масло - 150 г
  • Сливки - 400 мл
  • Бананы - 4 шт.
  • Вареная сгущенка - 325 мл
  • Кофе растворимый - 1 чайная ложка
  • Сахарная пудра - 1 столовая ложка

Способ приготовления

Чтобы приготовить этот пирог, нам действительно понадобится немного времени.

  • Сначала перетрите печенье в блендере или вручную.
  • В перетертое печенье добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте до однородного состояния.
  • Полученное печенье выкладываем на дно формы для выпекания и отправляем его в печь на 10 минут при 170 градусах, чтобы из печенья получился полноценный корж.
  • Далее выкладываем вареную сгущенку на корж и распределяем равномерно вдоль всей поверхности.
  • Вот и настало время бананов. Нам надо разрезать бананы вдоль и выложить на сгущенку.
  • Теперь последний "этюд" в виде взбитых сливок. Берем сливки и взбиваем их с растворимым кофе и сахарной пудрой, после чего покрываем бананы кремом.

Вот и все готово! Конечно, для того чтобы пирог стал вкуснее, ему нужно дать постоять 1,5-2 часа, но кто вам может запретить его попробовать сейчас?

Смотрите ниже видеоинструкцию по приготовлению пирога:

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