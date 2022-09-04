Сливовий пиріг з газети New York Times: просте втілення легендарного рецепту

Як простий десерт став легендарним

The New York Times публікували рецепт сливового пирога від кулінарки Маріан Буррос кожного вересня з 1983 по 1989 рік. Згодом редакція зрозуміла, що досить, і вирішила надрукувати рецепт востаннє.

Для того, щоб всі охочі могли його вирізати і зберегти, його навіть надрукували більшим шрифтом і з пунктирною лінією по контуру. Звісно ж, це не допомогло - редакцію завалили гнівними листами.

На щастя, зараз, завдяки інтернету ми можемо відтворити цей десерт на своїй кухні.

Сливовий пиріг з New York Times - дуже просто і смачно (скріншот: YouTube/LISA DEREZA

Нам знадобиться:

Цукор - 120 г

Масло вершкове - 120 г

Борошно пшеничне - 130 г

Розпушувач - 4 г

Сіль - за смаком

Яйця - 2 шт.

Слива - 12 шт.

Сік 1/2 лимону

Кориця - за смаком

Як приготувати пиріг

Спершу розігрійте духовку до 180 градусів.

Змішайте цукор і м'яке масло в мисці. Додайте борошно, розпушувач, сіль і яйця і добре збийте.

Ложкою викладіть тісто в форму діаметром 20-25 см. Зі слив видаліть кісточки і розріжте навпіл. Покладіть половинки сливи шкіркою догори зверху на тісто.

Злегка посипте цукром і збризніть лимонним соком, залежно від солодкості фруктів. Посипте корицею до смаку.

Випікайте приблизно годину. Дістаньте і охолодіть. Пиріг можна подавати просто так, а можна зі збитими вершками або морозивом.

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