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Сливовий пиріг з газети New York Times: просте втілення легендарного рецепту

Фото: Сливовий пиріг з газети New York Times (pixabay.com)
Автор: Микита Мельников

У сливового пирога "з газети New York Times" дуже цікава історія, яка зробила цей простий бісквіт зі сливами легендарним. Геніальність страви, як часто буває, криється в простоті. Тож, пропонуємо втілити цей рецепт в життя.

Читайте нижче в матеріалі Styler покрокове приготування, історію десерту і звісно ж дивіться відеоінструкцію.

Як простий десерт став легендарним

The New York Times публікували рецепт сливового пирога від кулінарки Маріан Буррос кожного вересня з 1983 по 1989 рік. Згодом редакція зрозуміла, що досить, і вирішила надрукувати рецепт востаннє.

Для того, щоб всі охочі могли його вирізати і зберегти, його навіть надрукували більшим шрифтом і з пунктирною лінією по контуру. Звісно ж, це не допомогло - редакцію завалили гнівними листами.

На щастя, зараз, завдяки інтернету ми можемо відтворити цей десерт на своїй кухні.

Сливовий пиріг з New York Times - дуже просто і смачно (скріншот: YouTube/LISA DEREZA

Нам знадобиться:

  • Цукор - 120 г
  • Масло вершкове - 120 г
  • Борошно пшеничне - 130 г
  • Розпушувач - 4 г
  • Сіль - за смаком
  • Яйця - 2 шт.
  • Слива - 12 шт.
  • Сік 1/2 лимону
  • Кориця - за смаком

Як приготувати пиріг

Спершу розігрійте духовку до 180 градусів.

Змішайте цукор і м'яке масло в мисці. Додайте борошно, розпушувач, сіль і яйця і добре збийте.

Ложкою викладіть тісто в форму діаметром 20-25 см. Зі слив видаліть кісточки і розріжте навпіл. Покладіть половинки сливи шкіркою догори зверху на тісто.

Злегка посипте цукром і збризніть лимонним соком, залежно від солодкості фруктів. Посипте корицею до смаку.

Випікайте приблизно годину. Дістаньте і охолодіть. Пиріг можна подавати просто так, а можна зі збитими вершками або морозивом.

Дивіться також відео від української господині, як приготувати легендарний пиріг:

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