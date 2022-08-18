Идеальная шарлотка с яблоками из того, что есть в холодильнике: пошаговый рецепт
Шарлотка со свежими летними яблоками - идеальный десерт к молоку или чаю. Печь ее просто, а ингредиенты уж точно найдутся у вас в холодильнике и кухонном шкафу.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Яблоки - 3 больших или 6 маленьких
- Яйца крупные - 3 шт.
- Сахар - 200 г
- Ванильный сахар - 10 г
- Соль - щепотка
- Мука - 160 г
- Разрыхлитель - 0,5 ч. л.
Пошаговое приготовление
Взбейте яйца со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром в течение 8-10 минут. Масса должна стать пышной и светлой.
Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте к яйцам с сахаром. Аккуратно перемешайте при помощи венчика (не используя миксер).
Нарежьте яблоки.
Смажьте форму сливочным маслом, сверху посыпьте тонким слоем муки. Или выстелите пергаментом.
Выложите яблоки, залейте тестом. Перемешайте яблоки с тестом.
Выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов.
Ранее мы сообщали, что приготовить на Яблочный и Ореховый Спасы.
Также читайте, как испечь печенье "Алкоголики" по старому рецепту из бабушкиной записной книжки.