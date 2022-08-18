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Идеальная шарлотка с яблоками из того, что есть в холодильнике: пошаговый рецепт

Новина українською →
Четверг 18 августа 2022 08:00
Идеальная шарлотка с яблоками из того, что есть в холодильнике: пошаговый рецепт Скриншот видео: Шарлотка с яблоками
Автор: Светлана Мащенко

Шарлотка со свежими летними яблоками - идеальный десерт к молоку или чаю. Печь ее просто, а ингредиенты уж точно найдутся у вас в холодильнике и кухонном шкафу.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Яблоки - 3 больших или 6 маленьких
  • Яйца крупные - 3 шт.
  • Сахар - 200 г
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Соль - щепотка
  • Мука - 160 г
  • Разрыхлитель - 0,5 ч. л.

Пошаговое приготовление

Взбейте яйца со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром в течение 8-10 минут. Масса должна стать пышной и светлой.

Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте к яйцам с сахаром. Аккуратно перемешайте при помощи венчика (не используя миксер).

Нарежьте яблоки.

Смажьте форму сливочным маслом, сверху посыпьте тонким слоем муки. Или выстелите пергаментом.

Выложите яблоки, залейте тестом. Перемешайте яблоки с тестом.

Выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов.

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