Слишком креативно: под Днепром бюллетени хранят в кастрюлях и холодильниках

Выборы в Украине в разных областях отличаются не только разным уровнем поддержки кандидатов, а также явкой, но и такими формальностями, как емкости, используемые в качестве сейфа. В Днепропетровской области роли специальных сейфов для хранения бюллетеней выполняли холодильник и кастрюля. Соответствующие фото с опечатанными членами УИК, разместил на своей Facebook-странице депутат Криворожского городского совета Николай Колесник.

Он не уточнил, где конкретно украинцы смогут восхититься таким креативом, однако пошутил, что это – VIP-варианты для наблюдателей из НАТО. Следует отметить, что прикрыли кастрюлю крышкой и для надежности перевязали веревкой. Все "сейфы" опечатаны, так что фальсификации именно с этими сейфами, возможно, удастся избежать.

Под Днепром бюллетени хранят в кастрюлях и холодильниках (фото: facebook.com)

В сети отреагировали на креативное решение избирательного участка:

Нанотехнологии, сейф-холодильник с доступом wi-fi.

Женские колготки что-то не вижу... можно еще и бюстгальтер тещи – главное, чтобы была печать.

Обнищали мы, люди, ниже плинтуса. Какой вид выборов - такой вид и у нас.

Мы же идем в Европу. После увиденного смеялся пол дня.

Напомним, что ранее в одном из киевских избирательных участков на выборы пришла собака и "проголосовала".

Также сообщалось, что киевлянка стала мамой прямо на избирательном участке. На данный момент уточняется, рожала ли женщина именно в роддоме либо же роды прошли прямо в помещении избирательного участка.