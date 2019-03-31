Слишком креативно: под Днепром бюллетени хранят в кастрюлях и холодильниках

Выборы в Украине уже отметились множеством курьезных ситуаций
Выборы в Украине в разных областях отличаются не только разным уровнем поддержки кандидатов, а также явкой, но и такими формальностями, как емкости, используемые в качестве сейфа. В Днепропетровской области роли специальных сейфов для хранения бюллетеней выполняли холодильник и кастрюля. Соответствующие фото с опечатанными членами УИК, разместил на своей Facebook-странице депутат Криворожского городского совета Николай Колесник.
Он не уточнил, где конкретно украинцы смогут восхититься таким креативом, однако пошутил, что это – VIP-варианты для наблюдателей из НАТО. Следует отметить, что прикрыли кастрюлю крышкой и для надежности перевязали веревкой. Все "сейфы" опечатаны, так что фальсификации именно с этими сейфами, возможно, удастся избежать.
Под Днепром бюллетени хранят в кастрюлях и холодильниках (фото: facebook.com)
В сети отреагировали на креативное решение избирательного участка:
Напомним, что ранее в одном из киевских избирательных участков на выборы пришла собака и "проголосовала".
Также сообщалось, что киевлянка стала мамой прямо на избирательном участке. На данный момент уточняется, рожала ли женщина именно в роддоме либо же роды прошли прямо в помещении избирательного участка.